Nowy Crash Team Racing może być w drodze. Fani dostrzegli tajemniczą grafikę studia Beenox

Mikołaj Berlik
2025/11/06 10:45
Jedna grafika wystarczyła, by wśród graczy ruszyła fala spekulacji

Crash Team Racing: Nitro-Fueled ponownie znalazło się w centrum uwagi po tym, jak twórcy gry, studio Beenox, opublikowali tajemniczą grafikę. Na obrazku, który szybko zniknął z oficjalnego profilu studia, widać Crasha Bandicoota siedzącego w gokarcie – jednak nie w klasycznym stylu znanym z odświeżonej wersji gry z 2019 roku, lecz w nowszej odsłonie postaci z Crash Bandicoot 4: It’s About Time.

Crash Team Racing – tajemnicza grafika podsyca nadzieje fanów

Grafika natychmiast przyciągnęła uwagę społeczności. Według graczy, w tym użytkownika serwisu X o nicku Lucho Díaz, pod logo Beenoxa widać fragment z Nitro-Fueled, ale w lewym górnym rogu znalazł się wizerunek Crasha w nowym, bardziej współczesnym stylu. Wiele osób uznało to za możliwy teaser nowej odsłony Crash Team Racing.

Beenox ma spore doświadczenie z serią – to właśnie kanadyjskie studio w 2019 roku przygotowało udany remake Crash Team Racing, który łączył elementy klasyka z 1999 roku oraz Crash Nitro Kart. Gra zebrała bardzo dobre recenzje i cieszyła się dużym wsparciem po premierze, co tylko wzmacnia przekonanie, że zespół mógł otrzymać zielone światło na stworzenie kontynuacji.

Choć zarówno Beenox, jak i Activision nie potwierdzili istnienia nowego projektu, społeczność już zaczęła spekulować o możliwym powrocie serii.

Źródło:https://twistedvoxel.com/beenox-sparks-speculation-of-a-new-crash-team-racing-game-following-banner-update/

