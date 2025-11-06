Nowy Crash Team Racing może być w drodze. Fani dostrzegli tajemniczą grafikę studia Beenox

Crash Team Racing: Nitro-Fueled ponownie znalazło się w centrum uwagi po tym, jak twórcy gry, studio Beenox, opublikowali tajemniczą grafikę. Na obrazku, który szybko zniknął z oficjalnego profilu studia, widać Crasha Bandicoota siedzącego w gokarcie – jednak nie w klasycznym stylu znanym z odświeżonej wersji gry z 2019 roku, lecz w nowszej odsłonie postaci z Crash Bandicoot 4: It’s About Time.

Crash Team Racing – tajemnicza grafika podsyca nadzieje fan ów

Grafika natychmiast przyciągnęła uwagę społeczności. Według graczy, w tym użytkownika serwisu X o nicku Lucho Díaz, pod logo Beenoxa widać fragment z Nitro-Fueled, ale w lewym górnym rogu znalazł się wizerunek Crasha w nowym, bardziej współczesnym stylu. Wiele osób uznało to za możliwy teaser nowej odsłony Crash Team Racing.

