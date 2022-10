Project U – nowy co-op od Ubisoftu z pierwszymi szczegółami

Na początku października Ubisoft zapowiedział swój nowy projekt: kooperacyjną strzelaninę o tytule Project U. Niebawem gracze z Europy Zachodniej będą mieli możliwość wzięcia udziału w zamkniętych testach wersji beta. Natomiast teraz na łamach Insider-Gaming.com znany branżowy informator Tom Henderson zdradził garść świeżych informacji na temat strzelanki.

Zgodnie z danymi, jakimi dysponuje dziennikarz, druga nazwa Project U to Project Pathfinder. Nie wiadomo jednak, która z nazw jest tą ostateczną, a która jedynie roboczą. Poza tym litera "U" w tytule nie odnosi się bynajmniej do Ubisoftu, a do słowa "Unite" – bo współpraca w tej produkcji ma być kluczem do zwycięstwa.

Project U – zasady gry i typy postaci

Celem rozgrywki jest dotarcie na środek mapy, co wraz z naszymi postępami ma być coraz trudniejsze ze względu na rosnące zaawansowanie AI przeciwników. Niektóre obszary mapy pozostają zamknięte, dopóki nie rozwiniemy postaci do danego momentu. A rozwijamy się poprzez pokonywanie przeciwników i wykonywanie zadań polegających między innymi na obronie poszczególnych obszarów. Istnieją cztery role bohaterów – atakujący, obrońca, medyk i wspierający. I każdy z nich cechuje się innymi umiejętnościami.