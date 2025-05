Nowy Battlefield ponownie wycieka. Kolejny gameplay z trybu wieloosobowego trafił do sieci

Trwają zamknięte testy nowego Battlefielda, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem Bsattlefield Labs. DICE chce dopracować swoją grę, zanim ta trafi na rynek, a ma wydarzyć się to do końca marca przyszłego roku. Twórcy mają więc sporo czasu, aby wsłuchać się w opinie społeczności i przygotować kolejną odsłonę serii, która będzie bardziej udana od Battlefielda 2042. Chociaż rozgrywka z testów jest objęta zakazem nagrywania i udostępniania, to regularnie do sieci trafiają zapisy rozgrywki z gry. Nowy właśnie pojawił się w serwisie X.

Nowy Battlefield ponownie wycieka do sieci

Użytkownik o nicku alisaad40002 zaprezentował trwający minutę gameplay z trybu dla wielu graczy. Pozwala zobaczyć nie tylko dynamiczną rozgrywkę i model strzelania, ale również bliżej przyjrzeć się systemowi destrukcji oraz interfejsowi, który utrzymany jest w podobnej stylistyce, co w poprzednich odsłonach serii. Szczególne wrażenie robi ostrzał przez czołg budynku, w którym znajduje się gracz. Ta scena pozwala zobaczyć, jak będzie przebiegać proces niszczenia budynków.

