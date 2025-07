Nowy Battlefield nie będzie miał przypisanych broni do klas. Twórcy komentują decyzję po fali krytyki części graczy

W starszych odsłonach serii karabiny szturmowe były zarezerwowane dla klasy szturmowca, pistolety maszynowe dla inżyniera, karabiny maszynowe dla wsparcia, a karabiny snajperskie dla zwiadu. W Battlefield 2042 DICE zerwało z tym podejściem, pozwalając graczom używać dowolnej broni w dowolnej klasie, co wywołało ogromną krytykę. Wiele osób sądziło, że to jednorazowy eksperyment, jednak Battlefield 6 powiela ten sam, kontrowersyjny system.

Deweloperzy zajmujący się Battlefieldem 6, opublikowali nową aktualizację społecznościową dotyczącą systemu klas. Niestety gracze, którzy liczyli na powrót do klasycznego przypisania broni do konkretnych klas postaci są rozczarowani zmianami.

Na ten moment oznacza to, że wszystkie klasy będą mogły nadal korzystać z dowolnego uzbrojenia. Jednakże system zachęca do używania konkretnych typów broni dzięki tak zwanym cechom klasowym. Przykładowo:

Każda klasa ma przypisaną broń “sygnowaną”: np. używając karabinu szturmowego z klasą szturmowca, gracz otrzyma szybsze przejście od biegu do strzelania oraz szybsze przełączanie się między broniami.

Unikalne cechy: np. zwiadowca automatycznie oznacza przeciwników podczas celowania przez lunetę.

Gadżety klasowe: Adrenaline Injector dla szturmowca zwiększa odporność na błyski i ogłuszenia, przyspiesza sprint oraz uwydatnia odgłosy kroków przeciwników.

Choć te elementy mają skłaniać graczy do wyboru broni pasujących do klasy, to w praktyce nadal nic nie stoi na przeszkodzie, by snajper nosił shotgun, a wsparcie używało SMG. Twórcy dodają też, że Battlefield Labs to nadal eksperymentalna przestrzeń, a system może ulec zmianie w przyszłości, ale na razie nie planują większych korekt.

Społeczność graczy pozostaje podzielona. Jedni cenią swobodę, inni obawiają się utraty tożsamości poszczególnych klas i chaosu na polu bitwy. Jakie jest wasze zdanie w tym temacie?