Amon Amarth zapowiada nowy album The Allfather Awakens. Zespół udostępnił singiel Gjallarhorn

Szwedzka formacja Amon Amarth oficjalnie zapowiedziała swój trzynasty album studyjny, udostępniając przy tym nowy singiel.
Wydawnictwo zatytułowane The Allfather Awakens ukaże się 2 października nakładem Metal Blade Records. Przy okazji ogłoszenia zespół zaprezentował również nowy singiel Gjallarhorn, który stanowi powrót do charakterystycznego, ciężkiego brzmienia grupy.
Amon Amarth zapowiada nowy album
Tytuł nowego albumu nawiązuje do nordyckiego Odyna, określanego mianem “Wszechojca”, czyli boga wojny, mądrości, śmierci, magii i poezji. Motywy związane z nordycką mitologią od lat stanowią jeden z najważniejszych elementów twórczości Amon Amarth i przewijają się przez wszystkie albumy zespołu. Jak podkreślono w oficjalnym komunikacie prasowym, The Allfather Awakens nie będzie albumem koncepcyjnym. Zamiast jednej spójnej historii płyta zaoferuje zbiór epickich opowieści inspirowanych historią, skupiających się na konfliktach, poświęceniu oraz walce w imię wyższego dobra.
Nowe wydawnictwo powstawało w nietypowy sposób. Materiał został nagrany podczas dwóch oddzielnych sesji wiosną 2025 oraz wiosną 2026 roku, w studiu producenta Jacoba Hansena w Danii. Zmienił się również sam proces tworzenia utworów. Muzycy pisali nowe kompozycje podczas tras koncertowych, koncentrując się za każdym razem wyłącznie na jednym utworze. O kulisach pracy nad albumem opowiedział gitarzysta Olavi Mikkonen:
Pracowaliśmy nad jednym utworem naraz i staraliśmy się, aby każdy był jak najlepszy. Następnie nagrywaliśmy go w całości – perkusję, gitary i wokale. Dopiero gdy dany utwór był całkowicie ukończony, przechodziliśmy do następnego.
Na płycie znajdzie się również wydany wcześniej, bardziej akustyczny utwór Upphaf. Najnowszy singiel Gjallarhorn ma natomiast stanowić powrót do klasycznego, ciężkiego stylu Amon Amarth, z którego zespół jest najlepiej znany.
GramTV przedstawia:
Pełna lista utworów albumu The Allfather Awakens prezentuje się następująco:
Gjallarhorn
Eight Legs Of Thunder
Kvasir's Blood
We Rule The Waves
Upphaf
Die With A War Cry
Raven God
The Allfather Awakes
Oden's Hunt
Ascending Like An Eagle
Premiera albumu The Allfather Awakens została zaplanowana na 2 października. Będzie to trzynaste studyjne wydawnictwo w dorobku Amon Amarth i pierwsze od czasu albumu The Great Heathen Army, który ukazał się w 2022 roku. Posłuchajcie nowego singla Amon Amarth:
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