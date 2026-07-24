Amon Amarth zapowiada nowy album The Allfather Awakens. Zespół udostępnił singiel Gjallarhorn

Tytuł nowego albumu nawiązuje do nordyckiego Odyna, określanego mianem “Wszechojca”, czyli boga wojny, mądrości, śmierci, magii i poezji. Motywy związane z nordycką mitologią od lat stanowią jeden z najważniejszych elementów twórczości Amon Amarth i przewijają się przez wszystkie albumy zespołu. Jak podkreślono w oficjalnym komunikacie prasowym, The Allfather Awakens nie będzie albumem koncepcyjnym. Zamiast jednej spójnej historii płyta zaoferuje zbiór epickich opowieści inspirowanych historią, skupiających się na konfliktach, poświęceniu oraz walce w imię wyższego dobra.

Wydawnictwo zatytułowane The Allfather Awakens ukaże się 2 października nakładem Metal Blade Records. Przy okazji ogłoszenia zespół zaprezentował również nowy singiel Gjallarhorn, który stanowi powrót do charakterystycznego, ciężkiego brzmienia grupy.

Nowe wydawnictwo powstawało w nietypowy sposób. Materiał został nagrany podczas dwóch oddzielnych sesji wiosną 2025 oraz wiosną 2026 roku, w studiu producenta Jacoba Hansena w Danii. Zmienił się również sam proces tworzenia utworów. Muzycy pisali nowe kompozycje podczas tras koncertowych, koncentrując się za każdym razem wyłącznie na jednym utworze. O kulisach pracy nad albumem opowiedział gitarzysta Olavi Mikkonen:

Pracowaliśmy nad jednym utworem naraz i staraliśmy się, aby każdy był jak najlepszy. Następnie nagrywaliśmy go w całości – perkusję, gitary i wokale. Dopiero gdy dany utwór był całkowicie ukończony, przechodziliśmy do następnego.

Na płycie znajdzie się również wydany wcześniej, bardziej akustyczny utwór Upphaf. Najnowszy singiel Gjallarhorn ma natomiast stanowić powrót do klasycznego, ciężkiego stylu Amon Amarth, z którego zespół jest najlepiej znany.