Marilyn Manson prezentuje teledysk do nowego singla Front Toward Enemy. Znamy szczegóły nadchodzącego albumu

Front Toward Enemy jest drugim utworem promującym One Assassination Under God – Chapter 2, którego współproducentem i współautorem podobnie jak w przypadku poprzedniej części jest Tyler Bates. Za reżyserię klipu odpowiada Henri Alexander Levy. Nowe wydawnictwo ukaże się 14 sierpnia nakładem Nuclear Blast Records.

Marylin Manson prezentuje nowy teledysk

Pierwszym singlem zapowiadającym nowe wydawnictwo był Exit Wound, który ukazał się w czerwcu. Utwór utrzymany jest w mrocznym, filmowym klimacie i rozwija brzmienie znane z Chapter 1, jednocześnie jeszcze mocniej stawiając na niepokojącą atmosferę, ciężkie industrialne brzmienia oraz charakterystyczne melodyczne napięcie. Singiel stanowił pierwszą zapowiedź albumu rozwijającego zarówno koncepcję, jak i warstwę muzyczną zapoczątkowaną przez poprzednią część. Teraz Marylin Manson opublikował drugi singiel wraz z teledyskiem, który utwierdza w przekonaniu czego można spodziewać się po nadchodzącym wydawnictwie. Premiera albumu nastąpi zaledwie kilka dni przed rozpoczęciem wspólnej trasy koncertowej Marilyna Mansona i Roba Zombie, zaplanowanej na późne lato.