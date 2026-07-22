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Marilyn Manson prezentuje teledysk do nowego singla Front Toward Enemy. Znamy szczegóły nadchodzącego albumu

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/07/22 14:10
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Marilyn Manson opublikował oficjalny teledysk do swojego najnowszego singla Front Toward Enemy.

Front Toward Enemy jest drugim utworem promującym One Assassination Under God – Chapter 2, którego współproducentem i współautorem podobnie jak w przypadku poprzedniej części jest Tyler Bates. Za reżyserię klipu odpowiada Henri Alexander Levy. Nowe wydawnictwo ukaże się 14 sierpnia nakładem Nuclear Blast Records.

Marylin Manson
Marylin Manson

Marylin Manson prezentuje nowy teledysk

Pierwszym singlem zapowiadającym nowe wydawnictwo był Exit Wound, który ukazał się w czerwcu. Utwór utrzymany jest w mrocznym, filmowym klimacie i rozwija brzmienie znane z Chapter 1, jednocześnie jeszcze mocniej stawiając na niepokojącą atmosferę, ciężkie industrialne brzmienia oraz charakterystyczne melodyczne napięcie. Singiel stanowił pierwszą zapowiedź albumu rozwijającego zarówno koncepcję, jak i warstwę muzyczną zapoczątkowaną przez poprzednią część. Teraz Marylin Manson opublikował drugi singiel wraz z teledyskiem, który utwierdza w przekonaniu czego można spodziewać się po nadchodzącym wydawnictwie. Premiera albumu nastąpi zaledwie kilka dni przed rozpoczęciem wspólnej trasy koncertowej Marilyna Mansona i Roba Zombie, zaplanowanej na późne lato.

Album One Assassination Under God – Chapter 2 będzie zawierał dziewięć kompozycji:

  • Unalive
  • Don't Answer The Door
  • Front Toward Enemy
  • All The Vilest Things
  • None of the Suns
  • Lucifer's Teardrop
  • The Arsonist
  • Exit Wound
  • Enantiomorph

GramTV przedstawia:

Ostatnie lata działalności artysty upłynęły również pod znakiem licznych postępowań sądowych. Kilka kobiet, w tym aktorka Evan Rachel Wood, oskarżyło Mansona o przemoc seksualną, psychiczną i fizyczną. Muzyk konsekwentnie zaprzecza wszystkim oskarżeniom, twierdząc, że jego intymne relacje zawsze były w pełni dobrowolne i opierały się na zgodzie obu stron. Manson wytoczył również kontrpozwy części osób wysuwających wobec niego zarzuty, a kilka pozwów dotyczących domniemanej przemocy zostało oddalonych przez sądy. W 2022 roku artysta potwierdził także, że po pojawieniu się oskarżeń został zwolniony przez swoją ówczesną wytwórnię Loma Vista Recordings oraz agencję reprezentującą CAA.

Posłuchajcie co nowego oferuje Marylin Manson:

Źródło:https://blabbermouth.net/news/marilyn-manson-releases-music-video-for-new-single-front-toward-enemy

Tagi:

Muzyka
muzyka
teledysk
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singiel
Marylin Manson
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112