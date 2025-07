Nowości w The Sims 4 robią wrażenie. Twórcy przygotowują grunt pod Czar natury

Nowy patch do The Sims 4 już dostępny.

Studio odpowiedzialne za The Sims 4 ogłosiło wydanie istotnej aktualizacji gry. Najnowszy patch stanowi swego rodzaju wprowadzenie dla dodatku Czar natury, którego premiera zaplanowana jest na 10 lipca. Twórcy obiecują, że wprowadzone nowości wyniosą rozgrywkę na wyższy poziom, jednocześnie eliminując liczne błędy i wprowadzając usprawnienia, które uczynią czas spędzony z Simami jeszcze przyjemniejszym.

Czar natury coraz bliżej, a The Sims 4 już teraz zaskakuje aktualizacją pełną usprawnień

Wśród najważniejszych zmian w grze podstawowej znalazło się ulepszenie wyposażenia Simów. Od teraz zarządzanie licznymi przedmiotami w ekwipunku będzie prostsze dzięki nowym opcjom sortowania, takim jak „Nowe”, „Cena”, „Filtr”, „Jakość wykonania” oraz „Rzadkość”, przy czym „Nowe” będzie domyślną opcją. Istotną nowością jest również system oznaczania zepsutego jedzenia – ikony takich produktów zyskają czerwone tło i zostaną przeniesione do specjalnego stosu „Zepsute” z ikoną kosza na śmieci, co pozwoli na łatwy dostęp do nich.