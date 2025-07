Nowości na Xbox i PC. Wycieczka do Shire i kolejna premiera w Xbox Game Pass

Zgodnie z zapowiedziami nowa produkcja studia Obsidian Entertainment zadebiutuje we wczesnym dostępie już 29 lipca 2025 roku, a więc w najbliższy wtorek . Grounded 2 od początku dostępne będzie również w ramach abonamentów Xbox Game Pass Ultimate i PC Game Pass. Nie jest to jednak jedyny warty uwagi tytuł, który ukaże się w najbliższych dniach.

Część miłośników Władcy Pierścieni z pewnością czeka bowiem na premierę Tales of the Shire: A The Lord of The Rings Game, która także będzie miała miejsce 29 lipca 2025 roku. W przyszłym tygodniu nie zabraknie też polskich nowości, ponieważ na rynku zadebiutuje Achilles: Survivor od rodzimego studia Dark Point Games. Pełną listę przyszłotygodniowych premier na platformach Microsoftu znajdziecie poniżej lub na oficjalnej stronie marki Xbox.

Premiery gier na Xbox i PC (28 lipca – 1 sierpnia 2025):