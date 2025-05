Lista nowości na Xbox i PC. Wielka premiera w Xbox Game Pass i 28 innych gier

Microsoft zaprezentował listę gier, które w przyszłym tygodniu zadebiutują w Microsoft Store (PC) oraz na konsolach Xbox. Zgodnie z przekazanymi informacjami w nadchodzących dniach użytkownicy wspomnianych platform będą mieli okazję zapoznać się z aż 29 produkcjami. Najważniejszym tytułem w zestawieniu bez żadnego cienia wątpliwości jest DOOM: The Dark Ages od studia id Softwae.

Zgodnie z zapowiedziami nowa odsłona serii DOOM zadebiutuje na rynku już 15 maja 2025 roku, czyli w najbliższy czwartek. W dniu swojej premiery DOOM: The Dark Ages trafi oczywiście również w ręce abonentów Xbox Game Pass Ultimate i PC Game Pass. Jeśli zastanawiacie się, czy warto czekać na wspomniany tytuł, to być może Wasze wątpliwości rozwieje: Recenzja DOOM: The Dark Ages, czyli Ogniem i Mieczem.