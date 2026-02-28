EXTRA - W co zaGRAMy w marcu 2026 roku - najciekawsze premiery miesiąca

iRacing Arcade
- platformy docelowe: PC
- data premiery: 3 marca
- producent: Original Fire Games, iRacing
- wydawca: iRacing
The Legend of Khiimori
- platformy docelowe: PC
- data premiery: 3 marca
- producent: Aesir Interactive, NightinGames
- wydawca: Mindscape
The Legend of Khiimori to z kolei przygodowa gra akcji, w której trafimy do XIII-wiecznej Mongolii. To właśnie tam wcielimy się w kurierkę zajmującą się dostarczaniem różnorakich przesyłek. Nie będzie to - podobnie jak w Death Stranding - wcale łatwe zadanie, ponieważ zajmiemy się eksplorowaniem otwartego świata pieszo lub konno, a wykonanie powierzonych nam zadań może utrudnić nie tylko surowy klimat, ale także, na przykład, będziemy musieli umiejętnie poruszać się po stromych klifach. Oznacza to, że The Legend of Khiimori wystawi na próbę zarówno naszą zręczność, jak i umiejętność strategicznego planowania kolejnych działań. Tym bardziej, że w trakcie zabawy odwiedzimy słoneczną pustynię, przemierzymy rozległe stepy czy ośnieżone klify. Aby ułatwić sobie zadanie, zajmiemy się wytwarzaniem rozmaitych przedmiotów przy wykorzystaniu uprzednio zebranych surowców.
