Zaloguj się lub Zarejestruj

EXTRA - W co zaGRAMy w marcu 2026 roku - najciekawsze premiery miesiąca

Adam "Harpen" Berlik
2026/02/28 17:00
0
0

Czas na dokładkę, bo w marcu ciekawych premier z pewnością nie zabraknie!

iRacing Arcade

  • platformy docelowe: PC
  • data premiery: 3 marca
  • producent: Original Fire Games, iRacing
  • wydawca: iRacing
Drugą część naszego zestawienia najciekawszych premier marca rozpoczynamy od iRacing Arcade, które pierwotnie miało ukazać się na początku grudnia, ale niemalże w ostatniej chwili autorzy zdecydowali się opóźnić termin wydania tych zręcznościowych wyścigów. Tak, tak - zręcznościowych, bo w odróżnieniu od pełnoprawnego iRacing, tym razem twórcy wspomnianego symulatora zdecydowali się nawiązać współpracę z producentami Circuit Superstars. W związku z powyższym otrzymamy znacznie mniej skomplikowaną rozgrywkę, a dodatkowo całość ma charakteryzować się komiksową oprawą wizualną w pełnym trójwymiarze. Nie oznacza to jednak, że w iRacing Arcade zwyciężymy, wciskając jedynie pedał gazu do dechy, bo w grze pojawią się rozwiązania opracowane z myślą o weteranach, takie jak np. system zużycia opon i paliwa.

The Legend of Khiimori

The Legend of Khiimori, EXTRA - W co zaGRAMy w marcu 2026 roku - najciekawsze premiery miesiąca
  • platformy docelowe: PC
  • data premiery: 3 marca
  • producent: Aesir Interactive, NightinGames
  • wydawca: Mindscape

The Legend of Khiimori to z kolei przygodowa gra akcji, w której trafimy do XIII-wiecznej Mongolii. To właśnie tam wcielimy się w kurierkę zajmującą się dostarczaniem różnorakich przesyłek. Nie będzie to - podobnie jak w Death Stranding - wcale łatwe zadanie, ponieważ zajmiemy się eksplorowaniem otwartego świata pieszo lub konno, a wykonanie powierzonych nam zadań może utrudnić nie tylko surowy klimat, ale także, na przykład, będziemy musieli umiejętnie poruszać się po stromych klifach. Oznacza to, że The Legend of Khiimori wystawi na próbę zarówno naszą zręczność, jak i umiejętność strategicznego planowania kolejnych działań. Tym bardziej, że w trakcie zabawy odwiedzimy słoneczną pustynię, przemierzymy rozległe stepy czy ośnieżone klify. Aby ułatwić sobie zadanie, zajmiemy się wytwarzaniem rozmaitych przedmiotów przy wykorzystaniu uprzednio zebranych surowców.

GramTV przedstawia:

Strona 1/5
Następna strona

Tagi:

Inne
Dragonkin: The Banished
Screamer
Docked
iRacing Arcade
GreedFall: The Dying World
Kromlech
The Legend of Khiimori
Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake
John Carpenter's Toxic Commando
Legacy of Kain: Ascendance
Adam "Harpen" Berlik

W gram.pl od 2008 roku, w giereczkowie od 2002. Redaktor, recenzent. Podobno dużo gra w Soulsy, choć sam twierdzi, że to nieprawda. To znaczy gra, ale nie aż tak dużo.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112