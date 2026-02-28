EXTRA - W co zaGRAMy w marcu 2026 roku - najciekawsze premiery miesiąca

iRacing Arcade

platformy docelowe: PC

data premiery: 3 marca

producent: Original Fire Games, iRacing

wydawca: iRacing

Drugą część naszego zestawienia najciekawszych premier marca rozpoczynamy od iRacing Arcade, które pierwotnie miało ukazać się na początku grudnia, ale niemalże w ostatniej chwili autorzy zdecydowali się opóźnić termin wydania tych zręcznościowych wyścigów. Tak, tak - zręcznościowych, bo w odróżnieniu od pełnoprawnego iRacing, tym razem twórcy wspomnianego symulatora zdecydowali się nawiązać współpracę z producentami Circuit Superstars. W związku z powyższym otrzymamy znacznie mniej skomplikowaną rozgrywkę, a dodatkowo całość ma charakteryzować się komiksową oprawą wizualną w pełnym trójwymiarze. Nie oznacza to jednak, że w iRacing Arcade zwyciężymy, wciskając jedynie pedał gazu do dechy, bo w grze pojawią się rozwiązania opracowane z myślą o weteranach, takie jak np. system zużycia opon i paliwa.

The Legend of Khiimori

platformy docelowe: PC

data premiery: 3 marca

producent: Aesir Interactive, NightinGames

wydawca: Mindscape

The Legend of Khiimori to z kolei przygodowa gra akcji, w której trafimy do XIII-wiecznej Mongolii. To właśnie tam wcielimy się w kurierkę zajmującą się dostarczaniem różnorakich przesyłek. Nie będzie to - podobnie jak w Death Stranding - wcale łatwe zadanie, ponieważ zajmiemy się eksplorowaniem otwartego świata pieszo lub konno, a wykonanie powierzonych nam zadań może utrudnić nie tylko surowy klimat, ale także, na przykład, będziemy musieli umiejętnie poruszać się po stromych klifach. Oznacza to, że The Legend of Khiimori wystawi na próbę zarówno naszą zręczność, jak i umiejętność strategicznego planowania kolejnych działań. Tym bardziej, że w trakcie zabawy odwiedzimy słoneczną pustynię, przemierzymy rozległe stepy czy ośnieżone klify. Aby ułatwić sobie zadanie, zajmiemy się wytwarzaniem rozmaitych przedmiotów przy wykorzystaniu uprzednio zebranych surowców.