Nowości na Xbox i PC. Aż dwie premiery w Game Pass i gratka dla fanów horrorów

Sprawdźcie, jakie produkcje pojawią się w najbliższych dniach na platformach Microsoftu.

Microsoft zaprezentował listę gier, które w przyszłym tygodniu zadebiutują w Microsoft Store (PC) oraz na konsolach Xbox. Zgodnie z przekazanymi informacjami w nadchodzących dniach użytkownicy wspomnianych platform będą mieli okazję zapoznać się z 39 produkcjami. Jednym z najważniejszych tytułów zestawieniu jest Silent Hill f, które trafi w ręce graczy już 25 września 2025 roku, a więc w najbliższy czwartek.

W przyszłym tygodniu nie zabraknie też nowości dla abonentów Xbox Game Pass Ultimate i PC Game Pass. W najbliższych dniach subskrybenci usług Microsoftu otrzymają bowiem dostęp do dwóch premierowych produkcji. Mowa tutaj o Endless Legend 2, które zadebiutuje 22 września 2025 roku, a także Sworn, które trafi na rynek 25 września 2025 roku.

W zestawieniu nie zabrakło też polskiego akcentu w postaci konsolowej wersji Forgive Me Father 2 od polskiego studia Byte Barrel. Nie można też zapominać o grze EA Sports FC 26, której oficjalna premiera odbędzie się 26 września 2025 roku. Pełną listę przyszłotygodniowych nowości na platformach Microsoftu znajdziecie poniżej lub na oficjalnej stronie marki Xbox. Premiery gier na Xbox i PC (22 – 26 września 2025): 22 września – Baseless (Optimized for Xbox Series X|S)

22 września – Brews & Bastards (Optimized for Xbox Series X|S / Xbox Play Anywhere)

22 września – Endless Legends 2 (Game Preview / Game Pass)

22 września – SpotCat vs The Cheddar Mafia In Asia (Optimized for Xbox Series X|S / Smart Delivery)

23 września – Forgive Me Father 2 (Optimized for Xbox Series X|S)

23 września – Hyper Team Recon (Optimized for Xbox Series X|S / Smart Delivery)

23 września – Kingdom Shell – White Temple Edition (Optimized for Xbox Series X|S / Smart Delivery)

23 września – Radiant: Guardians of Light (Optimized for Xbox Series X|S / Smart Delivery)

23 września – Slime Rancher 2 (1.0) (Optimized for Xbox Series X|S / Xbox Play Anywhere)

24 września – Bunny Pit Stop (Optimized for Xbox Series X|S)

24 września – Edgar Poe: Hidden Objects Game (Optimized for Xbox Series X|S / Smart Delivery)

24 września – Electronics Puzzle Lab 2 (Optimized for Xbox Series X|S / Smart Delivery)

24 września – Emerald Huntress (Optimized for Xbox Series X|S)

24 września – Full Throttle Parking (Optimized for Xbox Series X|S / Smart Delivery / Xbox Play Anywhere)

24 września – Ink Enigma: Hidden Object Challenges (Optimized for Xbox Series X|S / Smart Delivery / Xbox Play Anywhere)

24 września – Meow Moments: Celebrating Beats & Books (Optimized for Xbox Series X|S / Smart Delivery / Xbox Play Anywhere)

25 września – Agatha Christie – Death on the Nile (Optimized for Xbox Series X|S)

25 września – Endoparasitic (Optimized for Xbox Series X|S / Smart Delivery)

25 września – Extremely Powerful Cabybaras (Optimized for Xbox Series X|S)

25 września – Frozen Rune

25 września – Mamorukuen ReCurse!

25 września – Pilot Sports (Optimized for Xbox Series X|S)

25 września – Republic of Pirates (Optimized for Xbox Series X|S)

25 września – Silent Hill f (Optimized for Xbox Series X|S / Xbox Play Anywhere)

25 września – Sonic Racing: Crossworlds

25 września – Super Long Cat (Optimized for Xbox Series X|S / Smart Delivery)

25 września – Sworn (Game Pass / Optimized for Xbox Series X|S)

26 września – Airborne Justice (Optimized for Xbox Series X|S / Smart Delivery)

26 września – Crystal Veins

26 września – EA Sports FC 26 (Smart Delivery)

26 września – Giant Rush (Xbox Play Anywhere)

26 września – Grief like a stray dog

26 września – Hanoi Puzzles: Flip Match (Optimized for Xbox Series X|S / Smart Delivery / Xbox Play Anywhere)

26 września – Hotel Barcelona (Optimized for Xbox Series X|S / Xbox Play Anywhere)

26 września – Liquid Cat

26 września – My Horse Stories (Xbox Play Anywhere)

26 września – Napoleon Maiden Episode.1 A maiden without the word impossible (Optimized for Xbox Series X|S / Smart Delivery / Xbox Play Anywhere)

26 września – NBA Bounce (Optimized for Xbox Series X|S / Smart Delivery / Xbox Play Anywhere)

26 września – Pac-Man World 2 Re-Pac (Optimized for Xbox Series X|S / Smart Delivery)

