House Flipper Remastered Collection - recenzja. Remont na pół gwizdka?

Po sukcesie House Flippera 2 z końcówki 2023 roku zdecydowano się nie tylko na rozwój gry za sprawą DLC, ale także… powrót “do jedynki”, w efekcie czego nie tak dawno mieliśmy okazję przekonać się, co dokładnie oferuje House Flipper Remastered Collection. Odświeżone wydanie hitu sprzed ośmiu lat nie jest może tak zaawansowane graficznie, nawet w nowej wersji, jak jego pełnoprawna kontynuacja, ale to wciąż kawał trudniejszej gry oferującej liczne usprawnienia nie tylko w zakresie oprawy wizualnej.

Na wstępie warto zaznaczyć, że za House Flipper Remastered Collection odpowiada studio Frozen Way. Jest to firma mająca na swoim koncie kilka dodatków do pierwszego House Flippera (mowa o Pets, Farm i Dine Out), a także wersję dedykowaną goglom wirtualnej rzeczywistości, czyli po prostu House Flipper VR. Tymczasem ekipy Frozen District i Empyrean najwyraźniej pracują nad kolejnymi rozszerzeniami do House Flippera 2. Wracając jednak do przedmiotu niniejszej recenzji trzeba powiedzieć, że House Flipper Remastered Collection to przede wszystkim gratka dla tych, którzy zaczęli swoją przygodę z cyklem “od dwójki”, a nie mieli okazji zagrać w debiutancką odsłonę cyklu. Z drugiej jednak strony zagorzali fani Generalnych remontów domów także znajdą tutaj coś dla siebie.

Jest nieźle, chociaż…

W przypadku House Flipper Remastered Collection niezrozumiały jest dla mnie fakt, dlaczego opisywana produkcja bazuje na oprawie wizualnej z pierwszej części zamiast przybliżyć się w tym aspekcie do tego, co zaproponowała znacznie bardziej zaawansowana w tej kwestii druga część serii. Owszem, mimo wszystko skok jakościowy jest zauważalny gołym okiem, niemniej to interesujące, że remaster oryginału sprzed ośmiu lat prezentuje się jednak o wiele gorzej od tego, co mogliśmy podziwiać w 2023 roku grając w House Flippera 2. Tak czy inaczej warto dodać, że udoskonalono same tekstury, poprawiono oświetlenie, a także system cieniowania. Efekt? House Flipper nigdy nie wyglądał lepiej.

W trakcie testów optymalizacja sprawdzanej przeze mnie wersji na PC pozostawia wiele do życzenia, ale po drodze “wleciał” patch, który naprawił ten problem. House Flipper Remastered Collection ogrywałem na komputerze Actina wyposażonym w procesor Intel Core i5-14600KF 3,50 GHz, 32 GB RAM i kartę graficzną AMD Radeon RX 7800 XT 16 GB VRAM z monitorem 4K i odświeżaniem na poziomie 144 Hz. Na najwyższych ustawieniach jakości grafiki w rozdzielczości 3840 na 2160 pikseli program działał ostatecznie (po najnowszej aktualizacji) w około 60 klatkach na sekundę, co w większości przypadków gwarantowało komfortową rozgrywkę, choć o stałych 60 FPS nie było mowy.

House Flipper nadal jest niesamowicie grywalny

House Flipper Remastered Collection przypomniało mi, jak świetnie bawiłem się z oryginałem przed laty, czy to przechodząc główne misje, czy też wykonując zadania udostępnione w ramach DLC. Właśnie! House Flipper Remastered Collection zawiera oczywiście nie tylko “podstawkę”, ale wszystkie oficjalne rozszerzenia. W zestawie znajdziemy także dodatkowy pakiet zadań Meaning of Love w regionie Heart Valley - składa się on z sześciu niedostępnych wcześniej misji - łącznie zatem mamy 113 zadań do wykonania, a także ponad 800 mebli i dekoracji do wyboru. To nie tylko nowe zlecenia, ale także nowe otoczenie, które różni się od tego, co mieliśmy okazję poznać wcześniej. I to jest właśnie ten element zachęcający miłośników oryginału do tego, aby jednak po House Flipper Remastered Collection.

Tym bardziej, że House Flipper Remastered Collection jest dostępny na Steamie nawet z 65-procentową zniżką. Tak naprawdę cena uzależniona jest od tego, czy posiadamy jedynie podstawową wersję House Flippera, niektóre, a może wszystkie oficjalne dodatki. A jeśli chcemy kupić House Flipper Remastered Collection po prostu, to musimy liczyć się z wydatkiem rzędu 213,70 zł. Sporo, więc warto poczekać na promocję, jeśli nie jesteście (jeszcze?) fanami tego cyklu.

House Flipper - a co z samą rozgrywką?

Zasady są te same, jak w 2018 roku, toteż zabawa sprowadza się oczywiście do wykonywania rozmaitych zleceń skupiających się przede wszystkim na remontowaniu domów, choć nierzadko zajmujemy się także sprzątaniem, a z czasem kupowaniem i sprzedażą nieruchomości. Czyścimy więc meble czy podłogi, montujemy kaloryfery, czasem pracujemy przed domem, wykładając sztuczną trawę w określonych miejscach, innym razem z kolei… Nie, no - wydawać by się mogło, że zadania w House Flipper Remastered Collection są monotonne. Ale nic bardziej mylnego - różnorodność to słowo, którym można śmiało określić tę produkcję. Zwłaszcza w tym wydaniu oferującym “podstawkę” z DLC.