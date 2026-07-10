House Flipper Remastered Collection - recenzja. Remont na pół gwizdka?

Sprawdzamy, jak wypada odświeżona wersja pierwszego House Flippera.
Zlecenie wykonane, ale czy na 100 procent?
Po sukcesie House Flippera 2 z końcówki 2023 roku zdecydowano się nie tylko na rozwój gry za sprawą DLC, ale także… powrót “do jedynki”, w efekcie czego nie tak dawno mieliśmy okazję przekonać się, co dokładnie oferuje House Flipper Remastered Collection. Odświeżone wydanie hitu sprzed ośmiu lat nie jest może tak zaawansowane graficznie, nawet w nowej wersji, jak jego pełnoprawna kontynuacja, ale to wciąż kawał trudniejszej gry oferującej liczne usprawnienia nie tylko w zakresie oprawy wizualnej.
Na wstępie warto zaznaczyć, że za House Flipper Remastered Collection odpowiada studio Frozen Way. Jest to firma mająca na swoim koncie kilka dodatków do pierwszego House Flippera (mowa o Pets, Farm i Dine Out), a także wersję dedykowaną goglom wirtualnej rzeczywistości, czyli po prostu House Flipper VR. Tymczasem ekipy Frozen District i Empyrean najwyraźniej pracują nad kolejnymi rozszerzeniami do House Flippera 2. Wracając jednak do przedmiotu niniejszej recenzji trzeba powiedzieć, że House Flipper Remastered Collection to przede wszystkim gratka dla tych, którzy zaczęli swoją przygodę z cyklem “od dwójki”, a nie mieli okazji zagrać w debiutancką odsłonę cyklu. Z drugiej jednak strony zagorzali fani Generalnych remontów domów także znajdą tutaj coś dla siebie.
Jest nieźle, chociaż…
W przypadku House Flipper Remastered Collection niezrozumiały jest dla mnie fakt, dlaczego opisywana produkcja bazuje na oprawie wizualnej z pierwszej części zamiast przybliżyć się w tym aspekcie do tego, co zaproponowała znacznie bardziej zaawansowana w tej kwestii druga część serii. Owszem, mimo wszystko skok jakościowy jest zauważalny gołym okiem, niemniej to interesujące, że remaster oryginału sprzed ośmiu lat prezentuje się jednak o wiele gorzej od tego, co mogliśmy podziwiać w 2023 roku grając w House Flippera 2. Tak czy inaczej warto dodać, że udoskonalono same tekstury, poprawiono oświetlenie, a także system cieniowania. Efekt? House Flipper nigdy nie wyglądał lepiej.
W trakcie testów optymalizacja sprawdzanej przeze mnie wersji na PC pozostawia wiele do życzenia, ale po drodze “wleciał” patch, który naprawił ten problem. House Flipper Remastered Collection ogrywałem na komputerze Actina wyposażonym w procesor Intel Core i5-14600KF 3,50 GHz, 32 GB RAM i kartę graficzną AMD Radeon RX 7800 XT 16 GB VRAM z monitorem 4K i odświeżaniem na poziomie 144 Hz. Na najwyższych ustawieniach jakości grafiki w rozdzielczości 3840 na 2160 pikseli program działał ostatecznie (po najnowszej aktualizacji) w około 60 klatkach na sekundę, co w większości przypadków gwarantowało komfortową rozgrywkę, choć o stałych 60 FPS nie było mowy.
House Flipper nadal jest niesamowicie grywalny
House Flipper Remastered Collection przypomniało mi, jak świetnie bawiłem się z oryginałem przed laty, czy to przechodząc główne misje, czy też wykonując zadania udostępnione w ramach DLC. Właśnie! House Flipper Remastered Collection zawiera oczywiście nie tylko “podstawkę”, ale wszystkie oficjalne rozszerzenia. W zestawie znajdziemy także dodatkowy pakiet zadań Meaning of Love w regionie Heart Valley - składa się on z sześciu niedostępnych wcześniej misji - łącznie zatem mamy 113 zadań do wykonania, a także ponad 800 mebli i dekoracji do wyboru. To nie tylko nowe zlecenia, ale także nowe otoczenie, które różni się od tego, co mieliśmy okazję poznać wcześniej. I to jest właśnie ten element zachęcający miłośników oryginału do tego, aby jednak po House Flipper Remastered Collection.
Tym bardziej, że House Flipper Remastered Collection jest dostępny na Steamie nawet z 65-procentową zniżką. Tak naprawdę cena uzależniona jest od tego, czy posiadamy jedynie podstawową wersję House Flippera, niektóre, a może wszystkie oficjalne dodatki. A jeśli chcemy kupić House Flipper Remastered Collection po prostu, to musimy liczyć się z wydatkiem rzędu 213,70 zł. Sporo, więc warto poczekać na promocję, jeśli nie jesteście (jeszcze?) fanami tego cyklu.
House Flipper - a co z samą rozgrywką?
Zasady są te same, jak w 2018 roku, toteż zabawa sprowadza się oczywiście do wykonywania rozmaitych zleceń skupiających się przede wszystkim na remontowaniu domów, choć nierzadko zajmujemy się także sprzątaniem, a z czasem kupowaniem i sprzedażą nieruchomości. Czyścimy więc meble czy podłogi, montujemy kaloryfery, czasem pracujemy przed domem, wykładając sztuczną trawę w określonych miejscach, innym razem z kolei… Nie, no - wydawać by się mogło, że zadania w House Flipper Remastered Collection są monotonne. Ale nic bardziej mylnego - różnorodność to słowo, którym można śmiało określić tę produkcję. Zwłaszcza w tym wydaniu oferującym “podstawkę” z DLC.
GramTV przedstawia:
House Flipper Remastered Collection wprowadza kilka mniej lub bardziej istotnych nowości. Cieszy z pewnością fakt, że poszczególne zadania fabularne są w pełni udźwiękowione. Dzięki temu jakoś lepiej wczuć się w klimat i zaangażować w wybraną pracę. Zwłaszcza, że autorzy przeprojektowali także interfejs użytkownika, który jest znacznie bardziej intuicyjny niezależnie od tego, czy akurat pracujemy "w dziupli" (a potem w naszym nowym domu) na laptopie, czy też korzystamy z menu; zresztą nawet sam HUD prezentuje się o niebo lepiej, obnażając tym samym bolączki oryginału.
Sporo mamy także innych poprawek typu quality of life, a więc zwiększających komfort rozgrywki. House Flipper Remastered Collection pozwala bowiem na obszarowe sprzątanie śmieci i wyrywanie chwastów, możliwe jest masowe wyburzanie ścian, podświetlanie brudu i drobnych śmieci latarką UV, a także klonowanie i edytowanie przedmiotów z wykorzystaniem funkcji znanej z drugiej odsłony serii (możemy jednym kliknięciem kopiować obiekty lub zmieniać ich styl, materiał i kolor). Poprawki dostrzeżemy bawiąc się trybem fotograficznym, który doczekał się nowych opcji w zakresie dostosowywania kadru, oświetlenia i filtrów. A skoro już o nowej perspektywie mowa, to w House Flipper Remastered Collection dodano także… widok z góry. Możemy dzięki niemu zobaczyć czasem coś, co trudno dostrzec z widoku FPP, ale raczej traktowałem go jako niepotrzebną ciekawostkę.
Graj jak chcesz!
House Flipper Remastered Collection pozwala nam oczywiście przejść drogę od zera do bohatera w trybie klasycznym, gdzie zaczynamy z pustym kontem i musimy zarabiać pieniądze, odblokowywać nowe narzędzia, a także - wykonując powierzone nam zadania - zyskujemy dostęp do kolejnych lokacji. Nie musimy jednak grać w ten sposób, bo rozpoczynając nową grę możemy wybrać swobodną rozgrywkę, w której od samego początku mamy dostęp do wszystkiego. Możemy wybrać region misji, konkretne zadanie, korzystać ze wszystkich dostępnych przedmiotów oraz - choć może przede wszystkim - nasze fundusze są w zasadzie nieograniczone. Każdy więc znajdzie coś dla siebie.
Czy warto zagrać w remaster House Flippera?
W przypadku House Flipper Remastered Collection narzekać można na to, że gra nie wygląda aż tak dobrze, jak House Flipper 2, choć - jak wspomniałem kilka akapitów wcześniej - wciąż mamy do czynienia z zauważalnym skokiem jakościowym. Problemem tego odświeżonego wydania okazuje się także zbyt wygórowana cena. A plusy? Jest ich całe mnóstwo, bo House Flipper to piekielnie wciągająca, ale oczywiście specyficzna gra. Mamy tu zawartości na kilkadziesiąt godzin rozgrywki. Misje są różnorodne, na odblokowanie (lub nie) czeka sporo unikatowych narzędzi, więc można w tym wirtualnym świecie zwyczajnie przepaść, zajmując się generalnym remontem domów, jakkolwiek może to dziwnie wyglądać z boku. Bo z boku granie w House Flippera od zawsze wyglądało na katorgę, a to przecież czysta przyjemność.
7,5
Mogło być lepiej, ale… mogło być też znacznie gorzej. House Flipper Remastered Collection to, mimo wszystko, odświeżenie godne polecenia.
Plusy
sporo zawartości, w tym zupełnie nowe zlecenia (wszystkie zdubbingowane) - łącznie 113 zadań do wykonania, a także ponad 800 mebli i dekoracji do wyboru
dwa tryby rozgrywki - klasyczny i swobodny
przeprojektowany, znacznie bardziej intuicyjny i przyjemny w odbiorze interfejs oraz HUD
liczne usprawnienia w rozgrywce, tzw. quality of life
wygląda bardzo dobrze, ale szkoda, że...
Minusy
...remaster nie zrównuje się jakością grafiki z House Flipperem 2
bazowa cena mogłaby być niższa, choć przewidziano zniżki dla zagorzałych fanów
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