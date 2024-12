Nowość dostępna za darmo na Steam. Ale za chwilę gra stanie się płatna

Na Steam do odebrania jest kolejna gra za darmo. Tym razem to premierowy tytuł.

Steam uraczył nas jeszcze jedną darmową grą. Dopiero co informowaliśmy o aż dwóch promocjach, w których można zgarnąć prezenty na platformie Valve, a teraz pojawiła się jeszcze jedna ciekawa oferta. Tym razem mowa o zupełnie nowym tytule, który miał swoją premierę we wczesnym dostępie jeszcze w ubiegłym roku, ale już 7 grudnia zostanie wydana pełna wersja. Juice Galaxy to produkcja stworzona przez dewelopera znanego jako Fishlicka, który postanowił rozdać swój tytuł całkowicie za darmo. Oferta jest czasowa i Juice Galaxy będzie możliwe do odebrania wyłącznie do czasu premiery pełnej wersji, czyli do 7 grudnia. Szczegóły znajdziecie poniżej.

Juice Galaxy to przyjemne miejsce do latania w kółko, bicia i picia soku. Odkrywaj i po prostu rób różne rzeczy. Użyj dowolnej z wielu broni, aby rozbić i zniszczyć lokalną przyrodę. Zbieraj sok, aby zwiększyć swoją moc i walcz z potężniejszymi wrogami. Gra jest nadal w fazie aktywnego rozwoju. Jest jeszcze mnóstwo pracy do zrobienia. Chcę dopracować fizykę i dodać o wiele więcej umiejętności, lokacji, muzyki, przedmiotów, potworów i historii.

Następna gra na PC za darmo na Steam

Jeżeli jesteście chętni na odebranie Juice Galaxy za darmo, to udajcie się pod ten adres i kliknijcie „Dodaj do konta”. Gra jest dostępna do odebrania tylko do 7 grudnia.