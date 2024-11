Jeszcze jedna darmowa gra na Steam. Ale trzeba się pośpieszyć, aby skorzystać z okazji

Dopiero co informowaliśmy, że w sklepie Fanatical do odebrania jest świetnie oceniony przez graczy tytuł z 2021 roku, a okazuje się, że nie jest to jedyna okazja na zdobycie darmowej gry na Steam. Bezpośrednio na platformie Valve możemy odebrać w ramach prezentu leciwą już grę akcji Dark Sector. Produkcja studia Digital Extremes zadebiutowała na rynku w 2008 roku, a w przypadku wersji na komputery osobiste na początku 2009 roku. Tytuł nie spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem wśród graczy, ale teraz każdy użytkownik Steama może bez żadnych opłat samemu sprawdzić, jak ten akcyjniak sprawdza się po tylu latach. Poniżej znajdziecie instrukcję odebrania Dark Sector w ramach prezentu, a także datę zakończenia oferty. Warto się pośpieszyć, gdyż na zgarnięcie gry jest tylko kilka dni.

Dark Sector pozwala wcielić się w Haydena Tenno, tajnego agenta wysłanego z niebezpieczną misją do Lasrii, wschodnioeuropejskiego miasta popadającego w ruinę, które skrywa śmiercionośny sekret z czasów zimnej wojny. W trakcie misji Hayden zostaje zaatakowany przez nieznanego wroga i zarażony wirusem Technocyte, brutalną bronią biologiczną, która zamienia swoje ofiary w bezmyślne maszyny do zabijania. Wychodząc z sytuacji z życiem, Hayden odkrywa, że ​​wirus Technocyte zapewnił mu potężne, nieludzkie zdolności, jakich nigdy wcześniej nie widział. Teraz za sprawą swoich ewoluujących mocy może przetrwać i zostać prawdziwym bohaterem.

Następna gra na PC za darmo na Steam

Jeżeli jesteście chętni na odebranie Dark Sector za darmo, to udajcie się pod ten adres i kliknijcie „Dodaj do konta”. Gra jest dostępna do odebrania tylko do najbliższej niedzieli, czyli 30 listopada do godziny 18:00 czasu polskiego.