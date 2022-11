Nowi Piraci z Karaibów skasowani przez Disneya. Prace nad filmem już trwały

Nie znamy konkretnych powodów skasowania projektu, ale według aktorki wytwórnia nie chciała zrobić filmu z historią napisaną i poprowadzoną przez kobiety. Żeński spin-off Piratów z Karaibów miał być zupełnie innego rodzaju opowieścią, ale najwidoczniej nie spodobał się on włodarzom Disneya.

Mieliśmy pomysł i rozwijaliśmy go przez jakiś czas, ale to było dawno temu, aby mieć kobiecą wersję historii – nie całkowicie kobiecą, ale po prostu był to inny rodzaj historii – co naszym zdaniem byłoby naprawdę fajne, ale chyba [Disney] nie chce tego robić.