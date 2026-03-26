Zaloguj się lub Zarejestruj

Artykuł sponsorowany
2026/03/26 14:00
0
0

Wielu graczy szuka nowych zestawów gamingowych, które zapewnią nie tylko wysoką wydajność, ale też świetną jakość podczas rozgrywki. Dobrze dobrane kolory, szybki czas reakcji i odświeżania mogą mieć realny wpływ na wyniki w grach, zarówno tych dla jednego gracza, jak i sieciowych.

Nowe zestawy gamingowe od Lenovo to gwarancja świetnych wyników w twoich grach!

Lenovo wychodzi naprzeciw oczekiwaniom graczy, oferując komputery stacjonarne które można łączyć z monitorami gamingowymi z serii Legion. Podpowiadamy na wybranych przykładach, jakie komputery warto łączyć z konkretnymi modelami monitorów. Wybraliśmy zestawy, które zostały stworzone z myślą o wysokiej jakości i docenią je nawet najbardziej wymagający gracze. Czym się różnią? Sprawdź poniżej!

Lenovo Legion T5 z monitorem Lenovo Legion 27Q-10

Lenovo Legion Tower 5i to komputer, który łączy świetną jakość rozgrywki z możliwością pracy kreatywnej i multitaskingu, dzięki wydajnemu procesorowi Intel® Core™ Ultra.

W jednym z jego wariantów znajdziesz m.in.:

  • Procesor Intel Core™ Ultra 9 275HX, 24C (8P + 16E) / 24T, Max Turbo up to 5.4 GHz, 36 MB Intel® Smart Cache.
  • Kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX™ 5070 Ti 16GB GDDR7
  • Pamięć RAM 2x 16GB SODIMM DDR5-5600,
  • Dysk 2TB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe®.

Ta specyfikacja jest dla osób, które oczekują maksymalnej wydajności od swojego komputera, niezależnie od rodzaju gry. Sprawdzi się zarówno w wymagających grach singleplayer, jak i w tytułach esportowych, gdzie liczy się szybkość i brak opóźnień.

Dzięki połączeniu potężnej mocy procesora Intel® Core™ Ultra 5 oraz karty graficznej NVIDIA® GeForce RTX™ serii 50 masz pewność, że moc obliczeniowa twojego komputera z łatwością poradzi sobie ze wszystkimi zleconymi zadaniami. A stałą, odpowiednią temperaturę działania zapewni natomiast system chłodzenia Legion Coldfront, dzięki czemu obok niesamowitej wydajności oraz rozproszenia ciepła za pomocą cieczy zachowasz odpowiednią kulturę pracy komputera. Dodatkowo, w razie chęci rozbudowy zestawu możesz z łatwością to zrobić dzięki dostosowanemu do łatwego demontażu bocznemu panelowi.

Do Lenovo Legion Tower 5i warto dobrać monitor Lenovo Legion 27Q-10 o przekątnej 27 cali. Ten ekran został zaprojektowany dla graczy i oferuje świetną jakość obrazu w rozdzielczości QHD (2560x1440). Dokładne odwzorowanie kolorów, odświeżanie do 240 Hz i czas reakcji 0,5 ms sprawiają, że gry wyglądają jeszcze lepiej. Monitor obsługuje technologie AMD FreeSync™ Premium i VESA Adaptive Sync, które eliminują zacięcia i rozrywanie obrazu podczas gry.

Nie tylko parametry techniczne są ważne. Dzięki ergonomicznej podstawce łatwo dopasujesz pozycję ekranu do swoich potrzeb – możesz go podnosić, pochylać i obracać. Monitor Lenovo Legion 27Q-10 współpracuje też z Legion Space i Lenovo Artery, co pozwala na dodatkowe ustawienia i integrację akcesoriów zgodnie z twoim stylem gry.

Ten konkretny model jest o tyle intersujący, że można go kupić już poniżej 800 zł. Rozdzielczość QHD, odświeżanie 240 Hz i błyskawiczny czas reakcji w tej cenie to naprawdę dobra oferta dla gracza.

Lenovo Legion T7 z monitorem Lenovo Legion Pro 27Q-10 w wersji OLED

Jeżeli jesteś naprawdę wymagającym graczem, który potrzebuje dużo większej mocy obliczeniowej, to koniecznie sprawdź Lenovo Legion Tower 7i. W zależności od modelu znajdziesz tu procesory Intel® Core™ Ultra 7 lub 9, najwydajniejsze karty graficzne NVIDIA® GeForce RTX z serii 50 z technologią NVIDIA DLSS 4 oraz znacznie więcej pamięci RAM.

GramTV przedstawia:

W przykładowym modelu komputera Lenovo Legion T7 znajdziesz między innymi:

  • Procesor Intel Core™ Ultra 9 285K, 24C (8P + 16E) / 24T, Max Turbo up to 5.7GHz, 36MB Intel® Smart Cache,
  • Kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX™ 5080 16GB GDDR7
  • 2x 32GB UDIMM DDR5-5600,
  • Dysk 2TB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe®.

To świetny wybór dla graczy, którzy chcą nie tylko grać w wysokiej jakości, ale też dzielić się swoimi przygodami na platformach takich jak Twitch czy Kick. Multitasking i szybkie uruchamianie projektów oraz gier sprawią, że łatwiej osiągniesz swoje cele. Lenovo Legion Tower 7i ma też złącze Ethernet 2,5 oraz Wi-Fi 7, co zapewnia szybkie i stabilne połączenie z internetem. Poza tym w komputerze zastosowano wydajne chłodzenie Legion Coldfront m.in. w formie cichego układu chłodzenia cieczą (3x 120 mm) z podświetleniem ARGB, który zapewnia utrzymanie niskiej temperatury nawet podczas intensywnych sesji gamingowych. Panel boczny, który można demontować w sposób beznarzędziowy, zapewnia prostą i szybką rozbudowę.

Lenovo Legion Tower 7i nie tylko zapewnia niesamowitą wydajność, ale również prostotę obsługi. Dzięki Legion Space możesz łatwo zarządzać ustawieniami i urządzeniami, co ułatwia personalizację doświadczeń gamingowych.

Komputer Lenovo Legion Tower 7i zalecamy parować z monitorem Lenovo Legion Pro 27Q-10 w wersji OLED. To urządzenie dla tych, którzy chcieliby wyciągnąć z gier jeszcze więcej dzięki ekranowi 26,5 cali QHD PureSight QD‑OLED. Łączy idealną dla gamingu wielkość ekranu z jakością, żywszymi kolorami oraz głębszymi czerniami dzięki obsłudze Dolby Vision oraz certyfikatowi VESA DisplayHDR True Black 400. Do tego obsługuje odświeżanie na poziomie 280 Hz z ekstremalnie niskim czasem reakcji na poziomie aż 0,03 msz Clear MR 15000. Wszystko to po to, aby twoja reakcja w trakcie grania była jak najszybsza w tytułach stawiających na umiejętności!

Pod względem designu monitor świetnie pasuje do innych produktów Lenovo dzięki bezramkowej obudowie i czarno-białej stylistyce. Łączy nowoczesny wygląd z elegancją, a jego lekka i kompaktowa konstrukcja sprawia, że łatwo zmieści się na biurku. To niewiarygodne, że monitor OLED tej klasy można dziś kupić nawet za mniej niż 1600 zł.

Tak dobrane zestawy komputerowe Lenovo to świetny wybór dla osób, które stawiają na wygodny i przystępny cenowo gaming, ale nie chcą zajmować się samodzielnym składaniem komputerów. Łączą dużą moc z solidnym wykonaniem, które posłuży przez lata intensywnego grania. Sprawdzą się też podczas pracy z różnymi programami kreatywnymi, gdzie liczy się szybkie działanie przy renderowaniu i multitaskingu.

Jeśli natomiast szukasz rozsądnego uzupełnienia swojego stanowiska gamingowego o wysokiej klasy monitor, który pozwoli ci w pełni wykorzystać możliwości twoich ulubionych gier, to szczególną uwagę zwróć uwagę na modele perfekcyjnie zbalansowany model Lenovo Legion 27Q-10 oraz przystępny cenowo, ale nie idący na żadne kompromisy Lenovo Legion Pro 27Q-10 z ekranem OLED.

Artykuł przygotowany we współpracy z Lenovo.

Tagi:

News
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112