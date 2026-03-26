Nowe zestawy gamingowe od Lenovo to gwarancja świetnych wyników w twoich grach!

Wielu graczy szuka nowych zestawów gamingowych, które zapewnią nie tylko wysoką wydajność, ale też świetną jakość podczas rozgrywki. Dobrze dobrane kolory, szybki czas reakcji i odświeżania mogą mieć realny wpływ na wyniki w grach, zarówno tych dla jednego gracza, jak i sieciowych.

Lenovo wychodzi naprzeciw oczekiwaniom graczy, oferując komputery stacjonarne które można łączyć z monitorami gamingowymi z serii Legion. Podpowiadamy na wybranych przykładach, jakie komputery warto łączyć z konkretnymi modelami monitorów. Wybraliśmy zestawy, które zostały stworzone z myślą o wysokiej jakości i docenią je nawet najbardziej wymagający gracze. Czym się różnią? Sprawdź poniżej!

Lenovo Legion T5 z monitorem Lenovo Legion 27Q-10

Lenovo Legion Tower 5i to komputer, który łączy świetną jakość rozgrywki z możliwością pracy kreatywnej i multitaskingu, dzięki wydajnemu procesorowi Intel® Core™ Ultra.

W jednym z jego wariantów znajdziesz m.in.:

Procesor Intel Core™ Ultra 9 275HX, 24C (8P + 16E) / 24T, Max Turbo up to 5.4 GHz, 36 MB Intel® Smart Cache.

Kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX™ 5070 Ti 16GB GDDR7

Pamięć RAM 2x 16GB SODIMM DDR5-5600,

Dysk 2TB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe®.

Ta specyfikacja jest dla osób, które oczekują maksymalnej wydajności od swojego komputera, niezależnie od rodzaju gry. Sprawdzi się zarówno w wymagających grach singleplayer, jak i w tytułach esportowych, gdzie liczy się szybkość i brak opóźnień.

Dzięki połączeniu potężnej mocy procesora Intel® Core™ Ultra 5 oraz karty graficznej NVIDIA® GeForce RTX™ serii 50 masz pewność, że moc obliczeniowa twojego komputera z łatwością poradzi sobie ze wszystkimi zleconymi zadaniami. A stałą, odpowiednią temperaturę działania zapewni natomiast system chłodzenia Legion Coldfront, dzięki czemu obok niesamowitej wydajności oraz rozproszenia ciepła za pomocą cieczy zachowasz odpowiednią kulturę pracy komputera. Dodatkowo, w razie chęci rozbudowy zestawu możesz z łatwością to zrobić dzięki dostosowanemu do łatwego demontażu bocznemu panelowi.

Do Lenovo Legion Tower 5i warto dobrać monitor Lenovo Legion 27Q-10 o przekątnej 27 cali. Ten ekran został zaprojektowany dla graczy i oferuje świetną jakość obrazu w rozdzielczości QHD (2560x1440). Dokładne odwzorowanie kolorów, odświeżanie do 240 Hz i czas reakcji 0,5 ms sprawiają, że gry wyglądają jeszcze lepiej. Monitor obsługuje technologie AMD FreeSync™ Premium i VESA Adaptive Sync, które eliminują zacięcia i rozrywanie obrazu podczas gry.

Nie tylko parametry techniczne są ważne. Dzięki ergonomicznej podstawce łatwo dopasujesz pozycję ekranu do swoich potrzeb – możesz go podnosić, pochylać i obracać. Monitor Lenovo Legion 27Q-10 współpracuje też z Legion Space i Lenovo Artery, co pozwala na dodatkowe ustawienia i integrację akcesoriów zgodnie z twoim stylem gry.

Ten konkretny model jest o tyle intersujący, że można go kupić już poniżej 800 zł. Rozdzielczość QHD, odświeżanie 240 Hz i błyskawiczny czas reakcji w tej cenie to naprawdę dobra oferta dla gracza.

Lenovo Legion T7 z monitorem Lenovo Legion Pro 27Q-10 w wersji OLED

Jeżeli jesteś naprawdę wymagającym graczem, który potrzebuje dużo większej mocy obliczeniowej, to koniecznie sprawdź Lenovo Legion Tower 7i. W zależności od modelu znajdziesz tu procesory Intel® Core™ Ultra 7 lub 9, najwydajniejsze karty graficzne NVIDIA® GeForce RTX z serii 50 z technologią NVIDIA DLSS 4 oraz znacznie więcej pamięci RAM.