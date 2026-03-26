Już dziś Xbox Partner Preview. Co pokażą twórcy gier?

Już dziś Microsoft przyjdzie do nas z prezentacją. Ale nie własną, bo na Xbox Partner Preview zobaczymy tzw. produkcje third-party.
To oznacza, że za pokazanymi grami nie będą stać sami twórcy Xboxa. Zamiast tego ustąpią oni pola swoim partnerom.
Od kilku dni znamy już trzy produkcje, które na pewno pojawią się podczas Xbox Partner Preview. Dwie z nich jeszcze się nie ukazały. Mowa tutaj m.in. o Stranger Than Heaven, czyli nowej grze twórców słynnej serii Yakuza. Ponadto będziemy mogli również rzucić okiem na The Expanse: Osiris Reborn. Produkcja ta już po pierwszej prezentacji ogłoszona została duchowym następcą serii Mass Effect. Ostatnim pewniakiem jeżeli chodzi o dzisiejszą prezentację jest S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Niewykluczone zatem, że ukraińskie studio GSC Game World pozwoli nam wreszcie zapoznać się z planowanym na ten rok rozszerzeniem.
To jednak nie wszystko, bo już teraz przedstawiciele Xboxa zapewniają, iż czeka nas więcej treści. Będą to zarówno zapowiedzi, jak i pierwsze spojrzenia czy też ogłoszenia związane z Xbox Game Pass. Pojawić się mają też światowe premiery, czyli nieogłoszone wcześniej projekty, które zmierzają zarówno na konsolę Xbox Series X/S, jak i na komputery osobiste. Trudno jednak powiedzieć, co konkretnie przygotowali dla nas partnerzy Microsoftu. Cała prezentacja ma potrwać 30 minut, tak więc poza wspomnianą wcześniej trójką powinno pojawić się jeszcze przynajmniej kilka innych rarytasów.
Xbox Partner Preview odbędzie się 26 marca o godzinie 18:00 polskiego czasu. Wydarzenie będzie transmitowane na oficjalnym kanale Xboxa w serwisach YouTube oraz Twitch. Niemniej to na YT obejrzymy wszystko w rozdzielczości 4K, a także otrzymamy polskie napisy na żywo.
