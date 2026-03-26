Już dziś Xbox Partner Preview. Co pokażą twórcy gier?

Już dziś Microsoft przyjdzie do nas z prezentacją. Ale nie własną, bo na Xbox Partner Preview zobaczymy tzw. produkcje third-party.

To oznacza, że za pokazanymi grami nie będą stać sami twórcy Xboxa. Zamiast tego ustąpią oni pola swoim partnerom.

Xbox Partner Preview już dziś

Od kilku dni znamy już trzy produkcje, które na pewno pojawią się podczas Xbox Partner Preview. Dwie z nich jeszcze się nie ukazały. Mowa tutaj m.in. o Stranger Than Heaven, czyli nowej grze twórców słynnej serii Yakuza. Ponadto będziemy mogli również rzucić okiem na The Expanse: Osiris Reborn. Produkcja ta już po pierwszej prezentacji ogłoszona została duchowym następcą serii Mass Effect. Ostatnim pewniakiem jeżeli chodzi o dzisiejszą prezentację jest S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Niewykluczone zatem, że ukraińskie studio GSC Game World pozwoli nam wreszcie zapoznać się z planowanym na ten rok rozszerzeniem.