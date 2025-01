Nowe zakończenie Suicide Squad naprawia wielki problem gry. Rocksteady przyznało się do błędu?

Najnowsza aktualizacja do Suicide Squad: Kill the Justice League przyniosła zakończenie całej historii, w której dowiadujemy się, jaki naprawdę los spotkał członków Ligi Sprawiedliwości.

Przypomnijmy, że w Suicide Squad: Kill the Justice League członkowie Ligi Sprawiedliwości zostają przemienieni przez Brainiaca i zaczynają służyć swojemu nowemu panu, niszcząc całe Metropolis. Harley Quinn, Deadshot, Kapitan Bumerang oraz King Shark muszą ich powstrzymać, a jedynym sposobem jest zabicie superbohaterów. W grze ginie również Batman, co wywołało lawinę negatywnych komentarzy, głównie fanów poprzednich gie Rocksteady.

Uwaga na potencjalne spoilery z nowego zakończenia Suicide Squad: Kill the Justice League!

Uwaga na potencjalne spoilery z nowego zakończenia Suicide Squad: Kill the Justice League!

Uwaga na potencjalne spoilery z nowego zakończenia Suicide Squad: Kill the Justice League!

Rozpoczął się ostatni sezon w Suicide Squad: Kill the Justice League. Rocksteady wydało nową aktualizację, która dodaje szereg nowości, w tym finał historii tytułowego Legionu Samobójców . Pozostający przy grze fani szybko poznali zakończenie i podzielili się nim w sieci. Okazuje się, że studio naprawiło jeden z największych fabularnych problemów swojej gry, który wywołał spore kontrowersje po premierze.

Zakończenie Suicide Squad: Kill the Justice League potwierdza, że ​​Batman i reszta zabitych członków Ligi Sprawiedliwości byli po prostu klonami

Kolejne sezony gry zaprezentowały alternatywne światy, w których Mroczny Rycerz i inni bohaterowie Ligi Sprawiedliwości mogli potencjalnie powrócić. Teraz jednak okazało się, że Batman, jak i reszta superbohaterów żyje, a w grze zabijaliśmy jedynie ich klony. Potwierdza to nowe animowane zakończenie, które zobaczycie poniżej.

Wygląda więc na to, że Rocksteady postanowiło ugasić wywołany przed rokiem pożar i potwierdzić, że Batman znany z serii Arkham wciąż żyje. Jednak to zakończenie rodzi inny problem, a mianowicie śmierć Wonder Woman. Superbohaterka jako jedyna nie została schwytana przez Brainiaca i poniosła faktyczną śmierć z jego ręki. Nowe zakończenie potwierdza także, że inne znane postacie z DC zginęły po najeździe potężnego złoczyńcy.

Rocksteady pozostawiło więc sobie furtkę, aby w przyszłości powrócić do serii Arkham. Nie wiadomo, czy tak się ostatecznie stanie i obecnie żadne decyzje w związku z nową grą o Batmanie jeszcze nie zapadły.