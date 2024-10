Nowe wydanie Frostpunka pomoże polskiemu 11 Bit Studios? Zobaczyliśmy premierowy zwiastun gry

Frostpunk: Beyond the Ice jest mobilnym odpowiednikiem pierwszej gry z serii, która została bardzo dobrze odebrana przez społeczność. Przenosimy się do znanego z oryginału świata, w którym na Ziemi katastrofa naturalna zniszczyła większość ludzkiej cywilizacji. Niewielka liczba ocalałych została przetransportowana w pobliże generatorów zbudowanych jakiś czas przed wydarzeniem.

W Frostpunk: Beyond the Ice naszym zadaniem tak samo jak w oryginale jest rozbudowanie osady wydobywając znajdujące się w pobliżu bazy oraz znalezienie sposobu na przetrwanie coraz niższych temperatur. W trakcie rozgrywki musimy rozważnie rozdysponowywać zasoby oraz dbać o zadowolenie ludzi zamieszkujących teren. W razie potrzeby możemy zmusić do pracy większą liczbę osób, lecz może to negatywnie wpłynąć na społeczeństwo. Mobilne wydanie gry wprowadza kilka nowości, takich jak ratowanie zwierząt oraz gildie.