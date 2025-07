Nowe wieści o GTA 6 Online. Oferty pracy w Rockstar Games zdradzają plany

Ogłoszenia o pracę w Rockstar wskazują na przygotowania do kolejnej odsłony GTA Online.

Według ostatnich doniesień od insiderów GTA 6 może zaliczyć kolejne opóźnienie . Zamiast premiery w maju 2026 roku, tytuł może trafić w ręce graczy dopiero we wrześniu. Teraz natomiast pojawiają się informacje związane z trybem sieciowym GTA 6.

Studio udostępniło niedawno dwa ogłoszenia o pracę, które wskazują na przygotowania do kolejnej iteracji GTA Online. Wspomniane oferty dotyczą stanowisk starszego menedżera produktu oraz współpracownika ds. zgodności. Oba opisy zostały sformułowane w sposób, który wskazuje na ich skupienie się na przyszłości GTA Online. W opisie stanowiska dla starszego menedżera produktu podkreślono między innymi „pasję do gier, gier typu sandbox, modowania oraz treści tworzonych przez użytkowników i społeczności, które się wokół nich tworzą”.

Wyróżniającym się elementem jest wzmianka o zawartości generowanej przez użytkowników. Chociaż termin ten może mieć szerokie zastosowanie, sugeruje on, że GTA 6 Online może oferować graczom dedykowane narzędzia do modyfikowania gry oraz tworzenia niestandardowych misji. Obecnie są to jednak wyłącznie spekulacje.

Przypomnijmy, że Grand Theft Auto 6 ma zadebiutować 26 maja 2026 roku. Gra zmierza na konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S.