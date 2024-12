Nowe wieści o Assassin’s Creed Shadows. Długość rozgrywki, tryb kanoniczny i sojusznicy

Ostatnio Ubisoft rzucił światło na system walki w Assassin’s Creed Shadows. Teraz natomiast deweloperzy podzielili się nowymi informacjami w ramach tak zwanego AMA (Ask Me Anything), które miało miejsce na platformie Reddit. Dowiedzieliśmy się między innymi, jak długą grą będzie najnowsza odsłona serii.