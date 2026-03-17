Nowe The Sims skasowane przed premierą

Maciej Petryszyn
2026/03/17 08:00
Fani serii The Sims od dawna już nie mieli okazji, by cieszyć się w nowej gry w ramach tej franczyzy. I cóż, przyjdzie im jeszcze na nią poczekać.

Kolejna produkcja z The Sims w nazwie została bowiem skasowana. Czy jest czego żałować?

The Sims: Town Stories
Spin-off The Sims skasowany nim szerzej o nim usłyszano

Chodzi o The Sims: Town Stories, czyli mobilny spin-off. Tytuł ten nie doczekał się nigdy szerszej promocji czy nawet omówienia, ale nie oznacza też, że w ogóle o nim nie słyszeliśmy. Już w październiku 2024 roku Town Stories wyciekło do sieci, dając nam pogląd na to, czego możemy się spodziewać. Nieco ponad rok później na Filipinach, w Australii i Południowej Afryce odbyło się zaś kilka publicznych testów tej gry. To kazało domniemywać, że światowa premiera jest tuż za pasem. Tymczasem Franci Dimitrovska, była projektantka narracji w Maxis niespodziewanie ogłosiła w serwisie LinkedIn, że projekt został skasowany.

Jednocześnie potwierdziła ona zakończenie swojej współpracy z Electronic Arts:

„Dag dag” to w języku simlish „Do widzenia”! Nasz projekt w zespole The Sims został anulowany, w związku z czym szukam nowej pracy w obszarach projektowania gier, narracji lub zagadek.

To było fenomenalne doświadczenie i wspaniałe 6 lat w EA. Ludzie, z którymi pracowałam, są niezwykle utalentowani i jestem prawdziwą szczęściarą, że mogłam być częścią tych zespołów. Będę ogromnie tęsknić za moją ekipą z EA.

Proszę o kontakt, jeśli znacie jakieś oferty pracy dla projektantów w Kanadzie lub USA. Vadish!

The Sims: Town Stories miało ukazać się na systemach iOS oraz Android i było rozwijane w ramach stworzonego w Maxis The Sims Labs. Tytuł ten nastawiony był na bardziej kreskówkową grafikę, kojarzącą się z MySims. Jego akcja miała nas przenieść do Plumbrook, gdzie w ramach otwartego świata mieliśmy dążyć do rozwoju i rozbudowy miasteczka. Przy tym możliwe miało być nie tylko dekorowanie domów, ale nawet personalizacja całych dzielnic. Biorąc jednak pod uwagę, że uważany długo za The Sims 5 Project Rene również ma być skierowany do posiadaczy urządzeń mobilnych, dalszy rozwój Town Stories z punktu widzenia EA prawdopodobnie nie miał sensu.

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

