Nowe szczegóły oczekiwanej kontynuacji hitu Netflixa. Ale czy ktoś jeszcze na to czeka?

Reżyser Sam Hargrave udzielił nowych informacji na temat nadchodzącego sequela hitu Netflixa z Chrisem Hemsworthem, czyli Tyler Rake 3, zdradzając w końcu przybliżony termin rozpoczęcia zdjęć. Po debiucie Hemswortha jako Tylera Rake’a w 2020 roku i powrocie do roli w 2023 roku, fani od dawna czekają na kolejną odsłonę serii.

Tyler Rake 3 – zdjęcia do filmu ruszą w przyszłym roku

Wszystko wskazuje na to, że już w przyszłym roku rozpoczną się zdjęcia do nowego filmu. Tym samym premiery Tylera Rake’a 3 możemy spodziewać się w 2027 roku.