Zaloguj się lub Zarejestruj

Nowe szczegóły oczekiwanej kontynuacji hitu Netflixa. Ale czy ktoś jeszcze na to czeka?

Radosław Krajewski
2025/10/12 17:00
0
0

Premiery nie doczekamy się zbyt szybko.

Reżyser Sam Hargrave udzielił nowych informacji na temat nadchodzącego sequela hitu Netflixa z Chrisem Hemsworthem, czyli Tyler Rake 3, zdradzając w końcu przybliżony termin rozpoczęcia zdjęć. Po debiucie Hemswortha jako Tylera Rake’a w 2020 roku i powrocie do roli w 2023 roku, fani od dawna czekają na kolejną odsłonę serii.

Tyler Rake 2
Tyler Rake 2

Tyler Rake 3 – zdjęcia do filmu ruszą w przyszłym roku

Wszystko wskazuje na to, że już w przyszłym roku rozpoczną się zdjęcia do nowego filmu. Tym samym premiery Tylera Rake’a 3 możemy spodziewać się w 2027 roku.

Plan jest taki, aby rozpocząć zdjęcia w 2026 roku. [...] Kamery ruszą w 2026, zobaczymy, jak to pójdzie. Dużo zależy od jego harmonogramu z Avengers, które mają wiele ruchomych elementów, ale plan jest taki, by kręcić w przyszłym roku i zakładam, że premiera nastąpi w 2027. Oczywiście nie mogę oficjalnie potwierdzić ani zaprzeczyć tym datom! - powiedział Hargrave.

Dokładny termin w 2026 roku pozostaje niepewny, ponieważ zaangażowanie Hemswortha w uniwersum Marvela i nadchodzący film Avengers: Doomsday komplikuje harmonogram. Produkcja Marvela często wymaga dokrętek, a aktor będzie również zaangażowany w promocję filmu przed grudniową premierą 18 grudnia 2026 roku.

GramTV przedstawia:

Informacje Hargrave’a potwierdzają wcześniejsze sugestie Golshifteh Farahani, odtwórczyni roli Nik, która wskazywała, że zdjęcia mogłyby rozpocząć się w kwietniu 2026, choć nie traktowała tego jako pewnik.

Sytuacja wciąż jest dość płynna, ale cieszymy się, że możemy w końcu podzielić się planami na kolejny film — dodał reżyser.

Wciąż nie ujawniono fabuły trzeciej części serii. Końcowe sceny Tylera Rake’a 2 dają jednak wskazówki co do dalszych losów tytułowego bohatera, a w historii może pojawić się nowa postać grana przez Idrisa Elbę.

Źródło:https://screenrant.com/extraction-3-filming-release-plan-sam-hargrave/

Tagi:

Popkultura
data premiery
film
Netflix
streaming
Sam Hargrave
rozpoczęcie zdjęć
Tyler Rake
Tyler Rake 3
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112