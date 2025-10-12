Nowe szczegóły oczekiwanej kontynuacji hitu Netflixa. Ale czy ktoś jeszcze na to czeka?

Reżyser Sam Hargrave udzielił nowych informacji na temat nadchodzącego sequela hitu Netflixa z Chrisem Hemsworthem, czyli Tyler Rake 3, zdradzając w końcu przybliżony termin rozpoczęcia zdjęć. Po debiucie Hemswortha jako Tylera Rake’a w 2020 roku i powrocie do roli w 2023 roku, fani od dawna czekają na kolejną odsłonę serii.
Tyler Rake 3 – zdjęcia do filmu ruszą w przyszłym roku
Wszystko wskazuje na to, że już w przyszłym roku rozpoczną się zdjęcia do nowego filmu. Tym samym premiery Tylera Rake’a 3 możemy spodziewać się w 2027 roku.
Plan jest taki, aby rozpocząć zdjęcia w 2026 roku. [...] Kamery ruszą w 2026, zobaczymy, jak to pójdzie. Dużo zależy od jego harmonogramu z Avengers, które mają wiele ruchomych elementów, ale plan jest taki, by kręcić w przyszłym roku i zakładam, że premiera nastąpi w 2027. Oczywiście nie mogę oficjalnie potwierdzić ani zaprzeczyć tym datom! - powiedział Hargrave.
Dokładny termin w 2026 roku pozostaje niepewny, ponieważ zaangażowanie Hemswortha w uniwersum Marvela i nadchodzący film Avengers: Doomsday komplikuje harmonogram. Produkcja Marvela często wymaga dokrętek, a aktor będzie również zaangażowany w promocję filmu przed grudniową premierą 18 grudnia 2026 roku.
Informacje Hargrave’a potwierdzają wcześniejsze sugestie Golshifteh Farahani, odtwórczyni roli Nik, która wskazywała, że zdjęcia mogłyby rozpocząć się w kwietniu 2026, choć nie traktowała tego jako pewnik.
Sytuacja wciąż jest dość płynna, ale cieszymy się, że możemy w końcu podzielić się planami na kolejny film — dodał reżyser.
Wciąż nie ujawniono fabuły trzeciej części serii. Końcowe sceny Tylera Rake’a 2 dają jednak wskazówki co do dalszych losów tytułowego bohatera, a w historii może pojawić się nowa postać grana przez Idrisa Elbę.
