Nowe szczegóły Batmana 2. Gwiazda Marvela wkracza do świata DC i wielki powrót kultowego złoczyńcy Mrocznego Rycerza

Prace na planie Batmana 2 mają rozpocząć się już w tym roku, ale twórcy wciąż pracują nad doborem odpowiednich aktorów do nowych ról. Już wcześniej ujawniono, że w filmie zabraknie Zoë Kravitz, która nie wróci jako Kobieta-Kot. Reżyser Matt Reeves szykuje za to inną niespodziankę i zamierza obsadzić Sebastiana Stana w jednej z najważniejszych postaci dla całego miasta Gotham. Chociaż nie padają żadne konkretne deklaracje, to już teraz spekuluje się, że aktor najlepiej znany z uniwersum Marvela zagra Harveya Denta, a więc słynnego przeciwnika Mrocznego Rycerza, który przyjął przydomek Dwie Twarze.

Batman 2 – Sebastian Stan wcieli się w Dwie Twarze?

Stan od lat odgrywa rolę Bucky’ego Barnesa i już wkrótce zobaczymy go w nadchodzącym Avengers: Doomsday. Nie wiadomo, jaki los czeka tę postać, ale aktor najwyraźniej zamierza dołączyć również do uniwersum DC i tam wcielić się w jednego z najbardziej rozpoznawalnych złoczyńców. W ostatnich latach aktor występował również w mniej blockbusterowym kinie, żeby tylko wspomnieć docenione Fresh, Inwestorzy amatorzy, A Different Man i przede wszystkim Wybraniec, za którą to rolę otrzymał nominację do Oscara.