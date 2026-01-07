Zaloguj się lub Zarejestruj

Nowe szczegóły Batmana 2. Gwiazda Marvela wkracza do świata DC i wielki powrót kultowego złoczyńcy Mrocznego Rycerza

Radosław Krajewski
2026/01/07 11:15
0
0

Druga część Batmana zapowiada się ekscytująco.

Prace na planie Batmana 2 mają rozpocząć się już w tym roku, ale twórcy wciąż pracują nad doborem odpowiednich aktorów do nowych ról. Już wcześniej ujawniono, że w filmie zabraknie Zoë Kravitz, która nie wróci jako Kobieta-Kot. Reżyser Matt Reeves szykuje za to inną niespodziankę i zamierza obsadzić Sebastiana Stana w jednej z najważniejszych postaci dla całego miasta Gotham. Chociaż nie padają żadne konkretne deklaracje, to już teraz spekuluje się, że aktor najlepiej znany z uniwersum Marvela zagra Harveya Denta, a więc słynnego przeciwnika Mrocznego Rycerza, który przyjął przydomek Dwie Twarze.

Thunderbolts * – Sebastian Stan
Thunderbolts * – Sebastian Stan

Batman 2 – Sebastian Stan wcieli się w Dwie Twarze?

Stan od lat odgrywa rolę Bucky’ego Barnesa i już wkrótce zobaczymy go w nadchodzącym Avengers: Doomsday. Nie wiadomo, jaki los czeka tę postać, ale aktor najwyraźniej zamierza dołączyć również do uniwersum DC i tam wcielić się w jednego z najbardziej rozpoznawalnych złoczyńców. W ostatnich latach aktor występował również w mniej blockbusterowym kinie, żeby tylko wspomnieć docenione Fresh, Inwestorzy amatorzy, A Different Man i przede wszystkim Wybraniec, za którą to rolę otrzymał nominację do Oscara.

Równolegle pojawiły się informacje dotyczące powrotu Jokera. Według najnowszych doniesień Barry Keoghan ma ponownie wcielić się w kultowego złoczyńcę po krótkim występie w finale pierwszego filmu oraz scenie usuniętej z wersji kinowej. Zakończenie Batmana sugerowało potencjalną współpracę Jokera z Człowiekiem Zagadką, co od początku budziło mieszane reakcje fanów.

GramTV przedstawia:

Reeves podkreślał, że decyzje dotyczące antagonistów wynikają bezpośrednio z chęci pogłębienia postaci Bruce’a Wayne’a, a główny przeciwnik w kontynuacji ma być kimś, kogo jeszcze nie pokazano w kinie w pełnym wymiarze. To sugeruje, że nawet jeśli Joker lub Dwie Twarze się pojawią, ich role mogą być bardziej drugoplanowe.

W obsadzie znajdują się: Robert Pattinson, Scarlett Johansson, Colin Farrell, Andy Serkis oraz Jeffrey Wright.

Przypomnijmy, że premierę Batmana 2 wyznaczono na 1 października 2027 roku.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2026/1/6/sebastian-stan-in-talks-for-the-batman-part-ii

Tagi:

Popkultura
film
Batman
DC Comics
superbohaterowie
Joker
Matt Reeves
Sebastian Stan
Warner Bros. Discovery
DC Studios
Batman 2
Dwie Twarze
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112