Dlaczego Kobieta-Kot nie wróci w Batmanie 2? Znamy powód nieobecności Zoë Kravitz

Brak Zoë Kravitz w obsadzie filmu Batman 2 od dawna budzi pytania fanów, zwłaszcza że Selina Kyle była jedną z kluczowych postaci pierwszej części w reżyserii Matta Reevesa. Tym bardziej zaskakuje fakt, że w kontekście sequela praktycznie nie mówi się o powrocie Kobieta-Kot. Jak się okazuje, powodów jest kilka – i wszystkie są logiczne.

Kobieta-Kot nie wróci w Batman 2. Wiemy dlaczego

Jak informuje Variety, według źródeł bliskich produkcji, Kobieta-Kot grana przez Kravitz nie pojawi się w drugiej części filmu. Warner Bros. nie wydało oficjalnego komentarza, jednak decyzja ta ma solidne fabularne i produkcyjne uzasadnienie. Przede wszystkim wątek Seliny Kyle został w Batmanie z 2022 domknięty. Film kończy się jej wyjazdem z Gotham i jasną deklaracją, że miasto jest stracone. To jednoznaczne pożegnanie z tym etapem historii bohaterki.