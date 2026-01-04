Dlaczego Kobieta-Kot nie wróci w Batmanie 2? Znamy powód nieobecności Zoë Kravitz

Czytając wszelkie zapowiedzi dotyczące Batmana 2 łatwo zauważyć, że tej aktorki z pierwszego filmu zabraknie w jego sequelu.
Brak Zoë Kravitz w obsadzie filmu Batman 2 od dawna budzi pytania fanów, zwłaszcza że Selina Kyle była jedną z kluczowych postaci pierwszej części w reżyserii Matta Reevesa. Tym bardziej zaskakuje fakt, że w kontekście sequela praktycznie nie mówi się o powrocie Kobieta-Kot. Jak się okazuje, powodów jest kilka – i wszystkie są logiczne.
Kobieta-Kot nie wróci w Batman 2. Wiemy dlaczego
Jak informuje Variety, według źródeł bliskich produkcji, Kobieta-Kot grana przez Kravitz nie pojawi się w drugiej części filmu. Warner Bros. nie wydało oficjalnego komentarza, jednak decyzja ta ma solidne fabularne i produkcyjne uzasadnienie. Przede wszystkim wątek Seliny Kyle został w Batmanie z 2022 domknięty. Film kończy się jej wyjazdem z Gotham i jasną deklaracją, że miasto jest stracone. To jednoznaczne pożegnanie z tym etapem historii bohaterki.
Nie bez znaczenia jest również rozwój kariery samej Kravitz. Aktorka z powodzeniem zadebiutowała jako reżyserka thrillerem Blink Twice i wiele wskazuje na to, że chce kontynuować pracę za kamerą. Długotrwała i problematyczna produkcja Batmana 2 mogłaby kolidować z jej nowymi projektami filmowymi i reżyserskimi.
Co ważne, brak Kobiety-Kot w sequelu nie jest stratą dla opowieści. Reeves od początku buduje swoje uniwersum w sposób zamknięty i konsekwentny, a Batman 2 ma skupić się na nowych postaciach oraz zagrożeniach, zamiast odtwarzać relacje z pierwszego filmu. Selina Kyle może więc najzwyczajniej nie pasować do tej historii.
Nie oznacza to jednak definitywnego pożegnania z tą postacią. Jeśli uniwersum Reevesa będzie kontynuowane, powrót Seliny w przyszłości – choćby w trzeciej części lub projekcie pobocznym – wciąż pozostaje możliwy.
