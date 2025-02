Nowe studio nie wydało jeszcze żadnej gry, lecz doczekało się pierwszych zwolnień

Zespół założony przez twórcę serii Just Cause ma dalej realizować założony plan.

W 2020 roku dowiedzieliśmy się o powstaniu Liquid Swords, co zdarzyło się z inicjatywy Christofera Sundberga, twórcy serii Just Cause oraz współzałożyciela Avalanche Studios. Studio miało pracować nad nowym projektem, o którym do tej pory nie dowiedzieliśmy się zbyt wielu informacji. Niestety, w samej firmie pojawiły się problemy.

Liquid Swords - oświadczenie studia

Osoby z Liquid Swords podzieliły się na stronie komunikatem, który dotyczył ostatniej redukcji zatrudnienia. Powodem mają być zmieniające się warunki rynkowe, które uniemożliwiają osiągnięcie sukcesu w założonym wcześniej czasie. Warto wspomnieć, że w skład zespołu studia wchodzą między innymi byli pracownicy CD Projekt Red, EA Dice, Square Enix, czy też Rockstar Games.