Zaloguj się lub Zarejestruj

Nowe Simsy już niedługo na PlayStation i Xboxach. Nowe wieści zachwycą fanów serii

Mikołaj Berlik
2025/10/28 13:45
0
0

EA planuje przenieść kultowe MySims poza Nintendo Switch po raz pierwszy w historii marki.

MySims, uroczy spin-off popularnej serii The Sims, powraca w odświeżonej wersji i po raz pierwszy trafi na konsole Xbox oraz PlayStation. Jak donosi Dealabs, MySims: Cozy Bundle zadebiutuje 18 listopada 2025 roku na PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S, a jego cena wyniesie 39,99 dolarów. To pierwszy przypadek, gdy tytuł z tej serii ukaże się na platformach spoza rodziny Nintendo.

MySims
MySims

MySims – powrót po latach na nowe konsole

Zestaw Cozy Bundle zawiera odświeżone wersje klasycznych gier – MySims z 2007 roku oraz MySims Kingdom, które zyskały remasterowaną oprawę graficzną. Pierwotnie seria była dostępna jedynie na Nintendo DS, Wii i PC, a w 2024 roku trafiła także na Nintendo Switch. Nadchodzące wydanie na PS5 i Xbox Series pojawi się dokładnie rok po premierze wersji na konsolę Nintendo, co może sugerować wcześniejszą umowę o czasowej wyłączności.

MySims to kolorowa wariacja na temat klasycznego The Sims, inspirowana stylistyką Animal Crossing. Produkcja skupia się na życiu w małym miasteczku, personalizacji otoczenia i budowaniu relacji z mieszkańcami. W przeciwieństwie do realistycznych odsłon głównej serii, MySims stawia na prostotę i przyjazny, bajkowy klimat, który przed laty zdobył serca młodszych graczy. Powrót tytułu spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem, zwłaszcza że od premiery nowej odsłony The Sims minęło już sporo czasu, a czwórka przeszła na model free-to-play.

GramTV przedstawia:

Jak już wspomnieliśmy, że MySims: Cozy Bundle ma pojawić się 18 listopada na PlayStation 5 i Xbox Series X|S, a w sprzedaży pozostaje także wersja na Nintendo Switch.

Źródło:https://insider-gaming.com/new-sims-games-coming-xbox-and-playstation/

Tagi:

News
Electronic Arts
EA
plotka
PlayStation 5
Simsy
Xbox Series X
Xbox Series S
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112