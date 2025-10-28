Nowe Simsy już niedługo na PlayStation i Xboxach. Nowe wieści zachwycą fanów serii

MySims, uroczy spin-off popularnej serii The Sims, powraca w odświeżonej wersji i po raz pierwszy trafi na konsole Xbox oraz PlayStation. Jak donosi Dealabs, MySims: Cozy Bundle zadebiutuje 18 listopada 2025 roku na PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S, a jego cena wyniesie 39,99 dolarów. To pierwszy przypadek, gdy tytuł z tej serii ukaże się na platformach spoza rodziny Nintendo.

MySims – powrót po latach na nowe konsole

Zestaw Cozy Bundle zawiera odświeżone wersje klasycznych gier – MySims z 2007 roku oraz MySims Kingdom, które zyskały remasterowaną oprawę graficzną. Pierwotnie seria była dostępna jedynie na Nintendo DS, Wii i PC, a w 2024 roku trafiła także na Nintendo Switch. Nadchodzące wydanie na PS5 i Xbox Series pojawi się dokładnie rok po premierze wersji na konsolę Nintendo, co może sugerować wcześniejszą umowę o czasowej wyłączności.