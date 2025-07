Nowe RPG z otwartym światem przypomina Wiedźmina 3 i Gothica. Of Ash and Steel dostępne do przetestowania na Steamie

Fani gier RPG w stylu Wiedźmina 3 lub Gothica mają teraz okazję sprawdzić nową produkcję, która może ich zainteresować . Na Steamie wystartowały darmowe testy gry Of Ash and Steel – rozbudowanego fantasy RPG z otwartym światem i klimatem średniowiecznego mroku. Twórcy udostępnili graczom wczesną wersję gry bez ograniczenia czasowego.

Choć gra dopiero się rozwija, Of Ash and Steel zwraca uwagę oprawą graficzną oraz inspiracjami czerpanymi z klasyków gatunku. Warto jednak pamiętać, że obecna wersja jest bardzo wczesna – nie ma jeszcze pełnej lokalizacji (w tym języka polskiego), a gracze i dziennikarze zauważają liczne braki oraz błędy techniczne.

Pełna wersja Of Ash and Steel nie ma jeszcze ustalonej daty premiery. Gracze, którzy chcą już teraz sprawdzić, jak wygląda świat Of Ash and Steel, mogą zapisać się do testów na Steamie.