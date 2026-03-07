Nowe RPG dla fanów Baldur’s Gate 3 i Disco Elysium właśnie podbija serca graczy

Wyczekiwana gra zdobywa wysokie oceny. I jest dostępna w promocyjnej cenie.
W lutym pisaliśmy o demie, które się pojawiło. Przyszedł czas na pełną wersję. Fani gier fabularnych mają nowy powód do ekscytacji. Esoteric Ebb w końcu zadebiutowało. Nowa gra łączy najlepsze elementy takich hitów jak Baldur’s Gate 3 i Disco Elysium, oferując wciągającą przygodę w stylu klasycznych CRPG.
Esoteric Ebb – nowe RPG dla fanów Baldur’s Gate 3 i Disco Elysium
Podobnie jak w Baldur’s Gate 3, w Esoteric Ebb wybory dialogowe mają realny wpływ na przebieg historii i mogą zmieniać się w zależności od klasy czy pochodzenia postaci. Mechanika inspirowana Disco Elysium sprawia natomiast, że statystyki postaci nie są tylko liczbami — każda z sześciu kluczowych cech przemawia własnym głosem i prowadzi wewnętrzny monolog bohatera, wpływając na decyzje, interakcje i ścieżki fabularne. Dzięki temu każda rozmowa, zadanie czy walka może zakończyć się zupełnie inaczej.
Twórcą gry jest niezależny deweloper Christoffer Bodegård, a za wydanie odpowiada studio Raw Fury, które wcześniej współpracowało przy Blue Prince. Gra korzysta z mechanik znanych z Dungeons & Dragons — turowe starcia opierają się na rzutach kośćmi, inicjatywie i statystykach postaci, co przekłada się na klasyczne doświadczenie CRPG. Eksplorację urozmaica swobodna interakcja z otoczeniem i postaciami niezależnymi, a szereg efektów losowych oraz narracyjnych wyników rzutów dodaje głębi każdej decyzji.
Świat Norvik łączy magię z bardziej zaawansowaną cywilizacją w unikalnym klimacie „Arcanepunk”. Gracze spotkają tu diabły, sfinksy, krasnoludy czy lizardfolk, a niemal nieograniczona swoboda interakcji pozwala na tworzenie własnych ścieżek fabularnych — od zawierania sojuszy, przez prowokowanie konfliktów między frakcjami, po eksplorowanie wątków pobocznych w dowolnej kolejności. Każda rozmowa ma znaczenie, a świat gry reaguje na twoje działania.
Recenzenci i społeczność szybko docenili Esoteric Ebb. Na platformie Steam gra cieszy się obecnie przytłaczająco pozytywnymi ocenami (na ponad 900 opinii), co świadczy o dużym zainteresowaniu i uznaniu ze strony graczy. Obecnie Esoteric Ebb jest dostępny w promocji na Steam, gdzie można go nabyć już za 76,49 zł.
