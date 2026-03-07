Nowe RPG dla fanów Baldur’s Gate 3 i Disco Elysium właśnie podbija serca graczy

W lutym pisaliśmy o demie, które się pojawiło. Przyszedł czas na pełną wersję. Fani gier fabularnych mają nowy powód do ekscytacji. Esoteric Ebb w końcu zadebiutowało. Nowa gra łączy najlepsze elementy takich hitów jak Baldur’s Gate 3 i Disco Elysium, oferując wciągającą przygodę w stylu klasycznych CRPG.

Esoteric Ebb – nowe RPG dla fanów Baldur’s Gate 3 i Disco Elysium

Podobnie jak w Baldur’s Gate 3, w Esoteric Ebb wybory dialogowe mają realny wpływ na przebieg historii i mogą zmieniać się w zależności od klasy czy pochodzenia postaci. Mechanika inspirowana Disco Elysium sprawia natomiast, że statystyki postaci nie są tylko liczbami — każda z sześciu kluczowych cech przemawia własnym głosem i prowadzi wewnętrzny monolog bohatera, wpływając na decyzje, interakcje i ścieżki fabularne. Dzięki temu każda rozmowa, zadanie czy walka może zakończyć się zupełnie inaczej.