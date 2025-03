Nowe rozszerzenie do ARK ze zwiastunem całkowicie wygenerowanym przez AI. Fani wyrazili sporą krytykę

Niedawno Snail Games USA podzieliło się nowym zwiastunem ARK: Aquatica - nowym rozszerzeniem do ARK: Survival Ascended, remake’u ARK: Survival Evolved. Nie obyło się to bez kontrowersji, ponieważ praktycznie cały materiał został wykonany z użyciem AI, co nie spodobało się dosyć sporej grupie fanów.

ARK: Aquatica - kontrowersje dotyczące najnowszego trailera

Na YouTube możemy obejrzeć ponad minutę (na ten moment niepublicznego) nagrania prezentującego ARK: Aquatica. Niestety, poza kilkoma sekundami faktycznej rozgrywki zobaczyliśmy jedynie sceny wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Wiele osób szybko zorientowało się, że poza ogłoszeniem dodatku materiał nie przedstawia nic wartościowego związanego z tytułem.