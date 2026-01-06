Nowe promocje w Nintendo eShop. Blasphemous za 25 zł i inne indie hity taniej

W Nintendo eShop wystartowała nowa tura promocji na gry niezależne. W obniżonych cenach dostępnych jest kilka dobrze ocenianych tytułów, w tym Blasphemous, DREDGE czy Overcooked! 2. Wszystkie objęte promocją gry są kompatybilne zarówno z Nintendo Switch, jak i Nintendo Switch 2.

Promocje Nintendo eShop – lista gier

Promocja obejmuje produkcje z różnych gatunków – od platformówek akcji, przez gry kooperacyjne, po klimatyczne przygodówki. Ceny w niektórych przypadkach spadły do historycznie niskich poziomów.