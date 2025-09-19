Zaloguj się lub Zarejestruj

Nowe narzędzie YouTube wywołuje krytykę – „za chwilę anuluję Premium”

Mikołaj Berlik
2025/09/19 18:00
Ogłoszenie YouTube o generowaniu Shorts AI wywołało kontrowersje.

YouTube wprowadza narzędzie Veo 3, umożliwiające szybkie tworzenie Shorts przy pomocy sztucznej inteligencji. Funkcja pozwala na generowanie nagrań z dźwiękiem i lepszą jakością obrazu, zgodnie z podanym promptem. Obecnie jest dostępna w Australii, Kanadzie, Nowej Zelandii, USA i Wielkiej Brytanii.

YouTube Shorts i kontrowersje wokół AI

Ogłoszenie spotkało się z falą krytyki wśród internautów, którzy obawiają się zwiększenia ilości „ścieku AI” na platformie. Część użytkowników komentuje, że rozważa anulowanie subskrypcji YouTube Premium.

Wczytywanie ramki mediów.

GramTV przedstawia:

Twórcy zauważają, że Shorts jest dla YouTube polem eksperymentów z AI – wcześniej wprowadzono m.in. automatyczne wycinki ze streamów czy „ulepszanie” Shorts przy użyciu sztucznej inteligencji. Dodanie kolejnych generowanych materiałów pokazuje, że platforma woli zwiększać pulę treści AI, zamiast je ograniczać.

Wczytywanie ramki mediów.

Część internautów sięgnęła po alternatywne rozwiązania – wtyczki do przeglądarek blokujące Shorts. Dzięki nim mogą unikać niechcianych treści, co jednak może negatywnie odbić się na twórcach, którzy tworzą materiały w tradycyjny sposób, bez użycia AI.

News
YouTube
sztuczna inteligencja
YouTube Premium
subskrypcja
AI
Komentarze
1
Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 18:12

Shorts mam za blokowane. (Póki co) problem z głowy.




