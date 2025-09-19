Nowe narzędzie YouTube wywołuje krytykę – „za chwilę anuluję Premium”

YouTube wprowadza narzędzie Veo 3, umożliwiające szybkie tworzenie Shorts przy pomocy sztucznej inteligencji. Funkcja pozwala na generowanie nagrań z dźwiękiem i lepszą jakością obrazu, zgodnie z podanym promptem. Obecnie jest dostępna w Australii, Kanadzie, Nowej Zelandii, USA i Wielkiej Brytanii.

YouTube Shorts i kontrowersje wokół AI

Ogłoszenie spotkało się z falą krytyki wśród internautów, którzy obawiają się zwiększenia ilości „ścieku AI” na platformie. Część użytkowników komentuje, że rozważa anulowanie subskrypcji YouTube Premium.

