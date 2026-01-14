Nowe materiały z anulowanej gry z Batmanem. Co planowano przed Arkham Asylum?

Dziś synonimem gier z Batmanem jest seria Arkham od Rocksteady. Niemniej nie zawsze tak było, bo jeszcze przed nią produkcję o nietoperzym herosie przygotowywało inne studio.

Mowa tutaj o nieistniejącym już Monolith Productions. Ekipa ta przestała istnieć w ubiegłym roku, ale kto wie, jak potoczyłyby się jej losy, gdyby przed kilkunastoma laty Amerykanom udało się doprowadzić do końca potencjalnie kasowy projekt. Tak mógł wyglądać Batman jeszcze przed premierą Arkham Asylum Mowa tutaj o Project Apollo, czyli grą o Batmanie, nad którą Monolith pracowało w okresie, w którym filmową trylogię o Człowieku Nietoperzu tworzył Christopher Nolan. Sama produkcja miała być zresztą powiązana z dziełami brytyjskiego reżysera. Co prawda sama produkcja nigdy nie ujrzała światła dziennego, ale nie przeszkodziło to w wycieku jej fragmentów. Teraz kolejną porcję materiałów z niewydanego Batmana udostępnił MrTalida, archiwista zajmujący się tematyką dawnych gier wideo.

Odzyskałem zbiór dokumentów i materiałów wideo z fazy przedprodukcyjnej Projektu Apollo, czyli anulowanej gry o Batmanie, nad którą pracował Monolith. Materiały pochodzą z okresu od kwietnia 2009 do stycznia 2010 i znajdowały się w usuniętych sektorach dysku twardego używanego przez studio – stwierdził użytkownik w swoim wpisie. Większość odzyskanej treści to materiały wewnętrzne oraz dokumenty przygotowane z myślą o Warner Bros. Niemniej znalazło się też miejsce dla materiałów w formacie Bink, prezentujących ówczesną wersję produkcji. W ten sposób udało się nawet podejrzeć fragment jednego z filmów: Wczytywanie ramki mediów.

Monolith pracował również nad dynamicznym systemem audio, który miał reagować na zachowania gracza i płynnie przełączać się między muzyką. Na jednym z nagrań widać np. jak zmieniają się dobiegające do nas odgłosy otoczenia w momencie, gdy Batman wspina się coraz wyżej w górę budynku. Przy tym wszystkim MrTalida zaznacza jednak, że część treści chronologicznie pochodzi z wcześniejszych okresów produkcyjnych niż w przypadku wcześniejszych przecieków z 2024 roku. Filmy dają nam także wzgląd w to, jak wyglądały przygotowane przez twórców modele porucznika Gordona czy też funkcjonariuszy policji Gotham. Możemy dodatkowo rzucić okiem na to, jak na wczesnym etapie produkcji wyglądało ukończenie zadania, podstawowa walka czy nawigacja sztucznej inteligencji. Monolith chciał nawet wprowadzić do gry Tumblera, czyli Batmobil znany ze wspomnianej trylogii Mrocznego Rycerza. Wczytywanie ramki mediów. Dziś wiemy już, że Project Apollo nigdy nie doczekało się szczęśliwego finiszu i z czasem porzucono go. Społeczność graczy doczekała się jednak gry z prawdziwego zdarzenia, bo w 2009 roku otrzymaliśmy Batman: Arkham Asylum od Rocksteady. W kolejnych latach seria ta została poszerzona o kolejne trzy odsłony, a projekt Monolith pozostał jedynie ciekawostką, skłaniającą do rozważań z gatunku “co by było, gdyby”.

