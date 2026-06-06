Nowe koszmary nadchodzą. Duży dodatek do Little Nightmares 3 już za chwilę

Ten zapowiedziano podczas Future Game Show. Oto The Backstage.

Pora na dodatek do Little Nightmares 3

Little Nightmares 3: The Backstage zabierze nas do podziemi The Carnevale. To oczywiście szansa, by stawić czoła kolejnym potwornościom, których w tym świecie bynajmniej nie brakuje. – Niektóre sekrety być może lepiej zostawić za kurtyną. Dlaczego jednak pokusa, by zajrzeć za kulisy, jest tak silna? – zachęcają nas sami twórcy w opisie trailera ogłaszającego. Premiera już 12 czerwca, a dodatek będzie też częścią Secrets of The Spiral Expansion Pass.