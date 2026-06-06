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Nowe koszmary nadchodzą. Duży dodatek do Little Nightmares 3 już za chwilę

Maciej Petryszyn
2026/06/06 21:32
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Nieco ponad pół roku po premierze Little Nightmares 3 dostanie nową zawartość. Zwartość w formie dużego dodatku.

Ten zapowiedziano podczas Future Game Show. Oto The Backstage.

Little Nightmares 3: The Backstage
Little Nightmares 3: The Backstage

Pora na dodatek do Little Nightmares 3

Little Nightmares 3: The Backstage zabierze nas do podziemi The Carnevale. To oczywiście szansa, by stawić czoła kolejnym potwornościom, których w tym świecie bynajmniej nie brakuje. – Niektóre sekrety być może lepiej zostawić za kurtyną. Dlaczego jednak pokusa, by zajrzeć za kulisy, jest tak silna? – zachęcają nas sami twórcy w opisie trailera ogłaszającego. Premiera już 12 czerwca, a dodatek będzie też częścią Secrets of The Spiral Expansion Pass.

GramTV przedstawia:

Przypomnijmy, że Little Nightmares 3 to pierwsza odsłona serii, której nie tworzy Tarsier Studios. Zamiast tego odpowiedzialność za Małe Koszmary przejęło Supermassive Games, znane z The Dark Pictures Anthology czy też Until Dawn. Czy zmiana ta była bezbolesna? Nie do końca, bo trzecia odsłona cyklu zebrała mieszane recenzje.

Tagi:

News
DLC
dodatek
rozszerzenie
Bandai Namco Entertainment
Supermassive Games
Little Nightmares
Little Nightmares 3
Little Nightmares III
Little Nightmares III: The Backstage
Little Nightmares 3: The Backstage
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112