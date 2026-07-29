Nowe informacje odnośnie Steam Machine

Valve ogłosiło do kiedy będzie trwał proces zamówień.

Firma Valve opublikowała aktualizację, dotyczącą dostępności Steam Machine, wsparcia dla oprogramowania oraz personalizacji sprzętu.

Przedsiębiorstwo podaje, że wysyłka kompaktowego systemu ze SteamOS rozpoczęła się pod koniec czerwca, a zamówienia realizowane są codziennie.

Valve przewiduje, że każdy, kto posiada obecnie rezerwację na Steam Machine, otrzyma wiadomość e-mail z możliwością zakupu do końca 2026 roku.

Nie dotyczy to jednak wszystkich osób znajdujących się na liście oczekujących i nie gwarantuje dostawy do końca roku.

Kolejki rezerwacji i listy oczekujących są podzielone według konfiguracji produktu oraz regionu.

Niektóre kolejki zostały już rozładowane, co pozwoliło Valve na zapraszanie klientów z odpowiednich list oczekujących.