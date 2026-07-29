Nowe informacje odnośnie Steam Machine

Firma Valve opublikowała aktualizację, dotyczącą dostępności Steam Machine, wsparcia dla oprogramowania oraz personalizacji sprzętu.
Valve ogłosiło do kiedy będzie trwał proces zamówień.
Valve ogłosiło do kiedy będzie trwał proces zamówień.
Firma Valve opublikowała aktualizację, dotyczącą dostępności Steam Machine, wsparcia dla oprogramowania oraz personalizacji sprzętu.
Przedsiębiorstwo podaje, że wysyłka kompaktowego systemu ze SteamOS rozpoczęła się pod koniec czerwca, a zamówienia realizowane są codziennie.
Valve przewiduje, że każdy, kto posiada obecnie rezerwację na Steam Machine, otrzyma wiadomość e-mail z możliwością zakupu do końca 2026 roku.
Nie dotyczy to jednak wszystkich osób znajdujących się na liście oczekujących i nie gwarantuje dostawy do końca roku.
Kolejki rezerwacji i listy oczekujących są podzielone według konfiguracji produktu oraz regionu.
Niektóre kolejki zostały już rozładowane, co pozwoliło Valve na zapraszanie klientów z odpowiednich list oczekujących.
Valve zaznacza, że klienci z listy oczekujących nie są przesuwani przed osoby posiadające dotychczasowe rezerwacje.
Aktualizacja potwierdza również, że technologia AMD FSR 4.1 jest już dostępna poprzez Proton Experimental dla gier obsługujących funkcję ulepszania obrazu FSR.
Steam Machine wykorzystuje układ graficzny RDNA 3, co udostępnia nowszy upscaler bez konieczności posiadania natywnej wersji danej gry na system Linux.
Valve udostępniło także plik CAD zawierający zewnętrzną geometrię Steam Machine.
Plik ten zapewnia producentom akcesoriów oraz użytkownikom wymiary niezbędne do projektowania obudów, uchwytów i wymiennych paneli przednich.
W maju Valve wydało już pliki CAD dla Steam Controller oraz jego bezprzewodowego odbiornika Puck.
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