Steam Machine za prawie 3000 dolarów. Scalperzy nie tracą czasu

Cenę, dodajmy, mocno kontrowersyjną. Okazało się bowiem, że nowy sprzęt do tanich bynajmniej nie należy.

Drogie Steam Machine za dwa razy wyższą cenę

Jak to jednak często bywa, jedni narzekają, a drudzy kupują. Niestety nie zawsze dla siebie. Oto bowiem na eBayu zaczęły pojawiać się oferty sprzedażowe Steam Machine od scalperów. Weźmy taki wariant z 2 terabajtami dysku SSD na pokładzie. Valve wyceniło taką jednostkę na 1349 dolarów – a więc zdecydowanie niemało. To jednak jeszcze nic! Użytkownik titans900 swój egzemplarz, który, jak się okazuje, udało mu się zarezerwować, wrzucił już na platformę sprzedażową. I to za niebagatelną cenę 2899 dolarów, a więc za ponad 2 razy więcej. Z bardzo drogo zrobiło się zatem hiperdrogo.