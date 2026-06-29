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Steam Machine za prawie 3000 dolarów. Scalperzy nie tracą czasu

Maciej Petryszyn
2026/06/29 13:30
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Kilka dni temu Valve wreszcie zabrało głos w kwestii Steam Machine. Poznaliśmy specyfikację oraz cenę.

Cenę, dodajmy, mocno kontrowersyjną. Okazało się bowiem, że nowy sprzęt do tanich bynajmniej nie należy.

Steam Machine
Steam Machine

Drogie Steam Machine za dwa razy wyższą cenę

Jak to jednak często bywa, jedni narzekają, a drudzy kupują. Niestety nie zawsze dla siebie. Oto bowiem na eBayu zaczęły pojawiać się oferty sprzedażowe Steam Machine od scalperów. Weźmy taki wariant z 2 terabajtami dysku SSD na pokładzie. Valve wyceniło taką jednostkę na 1349 dolarów – a więc zdecydowanie niemało. To jednak jeszcze nic! Użytkownik titans900 swój egzemplarz, który, jak się okazuje, udało mu się zarezerwować, wrzucił już na platformę sprzedażową. I to za niebagatelną cenę 2899 dolarów, a więc za ponad 2 razy więcej. Z bardzo drogo zrobiło się zatem hiperdrogo.

GramTV przedstawia:

Z kolei inny szczęśliwiec, który załapał się do kolejki rezerwacyjnej, midwestseller1234, próbuje już teraz sprzedaż swoje Steam Machine 512 GB ze Steam Controllerem w zestawie. Normalnie za taki komplet zapłacilibyśmy 1228 dolarów, ale nie w tym wypadku. Tutaj trzeba wyłożyć na stół równe 2 tysiące dolarów, a więc około 1,5-krotność nominalnej ceny. Całe to “sprzedawanie” jest jednak o tyle ciekawe, że zgodnie z nowymi wytycznymi Valve każdy użytkownik może zarezerwować tylko jeden egzemplarz. Na dodatek nie wystarczy założyć nowego konta, by od razu wejść do kolejki, bo konto to musi z odpowiednim wyprzedzeniem dokonać zakupu oraz być w dobrym stanie.

Jest jeszcze jedna ciekawostka. Mianowicie, pierwszy, zamknięty już rzut Steam Machine nie jest jednocześnie rzutem ostatnim. Valve ma w planach dalszą produkcję komputerów, z tą różnicą, że prawdopodobnie przyjdzie na nie trochę poczekać. Pytanie tylko, czy uniknięcie czekania jest warte tego, by płacić 1,5 albo nawet 2 razy więcej niż normalna, i tak przecież wysoka cena?

Źródło:https://news.instant-gaming.com/en/articles/20454-scalpers-on-ebay-are-already-selling-the-steam-machine-for-nearly-3-000

Tagi:

Tech
Steam
Valve
sprzedaż
kontrowersje
ebay
Steam Machine
scalperzy
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
1
FromSky
Gramowicz
Dzisiaj 13:44

Nawet przy niskiej cenie Steam Machine by niczego nie zawojował bo jest zywczajnie słaby, bo Ryzen 3600, RTX 3060 8GB, 16GB ramu i SSD 512gb można co najwyżej uznać za minimum do grania w 2026

Niby jest przenośny ale każdy laptop jest dużo bardziej przenośny, tak samo nowy Steam Controller jest sztuką dla sztuki bo stary pokazzał że połowa "zabawy" z nim to konfiguracja a zwykły pad tylko podłączaszz i grasz




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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112