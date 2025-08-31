Nowe informacje o świecie One Piece. Eiichiro Oda ujawnia nazwę planety i kosmiczne sekrety serii

Podczas ostatnich sesji Q&A (pytań i odpowiedzi od fanów), Oda ujawnił kluczowe informacje o uniwersum One Piece. Największym zaskoczeniem okazała się oficjalna nazwa planety, po której podróżują Luffy i jego załoga. Ten świat nosi nazwę “Blue Planet”.

Przez prawie trzy dekady One Piece pozostawało jedną z najbardziej tajemniczych i rozbudowanych historii w świecie anime i mangi. Eiichiro Oda konsekwentnie trzymał najważniejsze sekrety w ukryciu, planując ich ujawnienie dopiero w finałowej sadze. Teraz, gdy fabuła wchodzi w decydującą fazę, fani w końcu dostają odpowiedzi na pytania, które od lat rozpalają wyobraźnię społeczności.

Choć od dawna porównywano geografię One Piece do Ziemi, to jednak nietypowe strefy pogodowe, podział na cztery oceany i niezwykłe zjawiska zawsze sugerowały, że świat serii jest wyjątkowy i mniej “przyziemny” niż mogłoby się wydawać. Teraz wiemy, że Blue Planet to zupełnie odrębna planeta, większa i powiązana z kosmiczną historią całego uniwersum.

Oda rozwiał także wątpliwości dotyczące gigantycznego mostu, który widzieli Oden i załoga Rogera. Wielu fanów zakładało, że to słynny Tequila Wolf, jednak Oda potwierdził, że chodzi o zupełnie inną konstrukcję. Co więcej, ujawnił, że na planecie istnieją aż cztery takie kolosalne mosty, a ich prawdziwa rola zostanie wyjaśniona dopiero w finałowej sadze.

Najbardziej fascynującym odkryciem jest jednak potwierdzenie, że Blue Planet nie jest samotna w kosmosie. Planeta ma kilka satelitów, a na jednym z nich, a dokładniej na księżycu, niegdyś istniały całe cywilizacje. Okazało się, że Skypieanie, Shandianie i Birkanie, skrzydlate rasy znane z wcześniejszych wątków, to potomkowie mieszkańców księżyca, którzy opuścili swoją ojczystą planetę, gdy skończyły się tam zasoby. Ten fragment historii rzuca nowe światło na znaczenie wysp w niebie i wyjaśnia, dlaczego ich kultura tak mocno nawiązuje do symboliki nieba i gwiazd.

Te nowe informacje otwierają kolejne wątki w nadchodzącej części historii. Tajemnica Blue Planet, jej księżyców i pradawnych cywilizacji może okazać się kluczem do zrozumienia największych sekretów świata One Piece, a także finałowej podróży Luffy’ego i jego załogi. Znając jednak Odę, przed nami jeszcze wiele sekretów do odkrycia.