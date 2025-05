Nowe informacje o Iron Manie od EA. W grze znajdą się rozbudowane poziomy dla jednego gracza oraz... elementy RPG?

Choć Iron Man od lat pojawia się w grach wideo, takich jak seria Marvel vs. Capcom to dopiero teraz ma szansę na pełnoprawny tytuł AAA poświęcony wyłącznie jemu, który będzie oferował odpowiednio dobrą jakość. Tak, były już gry o Iron Manie, ale nie były to raczej wybitne tytuły. Oficjalna zapowiedź gry od EA i Motive Studios, twórców między innymi Dead Space Remake z 2023 roku, miała miejsce jesienią 2022 roku, ale pomimo upływu czasu, nadal trzeba cierpliwie czekać, choćby na szczątkowe informacje.

Nowe informacje na temat Marvel’s Iron Man

Od czasu zapowiedzi studio nie zdradziło zbyt wielu konkretów. Wiadomo jedynie, że tytuł powstaje w Unreal Engine 5 i będzie trzecioosobową grą akcji. W sieci pojawiały się też pogłoski, że może to być gra z otwartym światem, co pozwoliłoby w pełni wykorzystać możliwości latania Tony'ego Starka i jego zaawansowanej zbroi. Latanie ma zresztą być jednym z kluczowych elementów rozgrywki, co rodzi pytania o to, jak twórcy podejdą do projektowania eksploracji.