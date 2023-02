Nowe informacje o Ibru – growej adaptacji powieści Olgi Tokarczuk. Premiera i czas rozgrywki

Ibru – nowe szczegóły polskiego RPG-a

Naszym założeniem było, aby zrobić grę na podstawie jak najlepszej – istniejącej już fabuły. Stąd kontakt z Olgą Tokarczuk i wybór książki jej autorstwa – Anna In w Grobowcach Świata. To jeden z najstarszych mitów w historii ludzkości we współczesnej odsłonie. Powieść ponadczasowa, głęboko ludzka, w której wizja współczesnego umierającego świata, doskonale nadaje się do pokazania w świecie cyfrowym – mówi Mateusz Błaszczyk, dyrektor kreatywny i współzałożyciel Sundoga. – Pomysł spodobał się nie tylko nam, ale także inwestorom. W krótkim czasie pozyskaliśmy od nich prawie 1,5 mln zł z prywatnej emisji akcji. To osoby zainteresowane twórczością Olgi Tokarczuk oraz blisko powiązane z kulturą cyfrową. Jesteśmy dumni, że Olga współtworzy z nami Sundoga i wspomaga nas przy pracach koncepcyjnych – powiedział Mateusz Błaszczyk, dyrektor kreatywny.

Przypomnijmy, że Ibru będzie detektywistyczną grą RPG, łączącą stylistykę cyberpunku i mity sumeryjskie. Deweloperzy kładą nacisk na stworzenie różnych sposobów eksploracji tych motywów. Twórcy planują opracować historię, która starczy na ok. 16 godzin rozgrywki.

Nie mam poczucia, że jestem właścicielką mitu o Inannie. Wręcz przeciwnie mity należą do wszystkich i ciągle do nas wracają w różnych formach. Gra może być innym sposobem wejścia w opowieść, przeżycia jej w inny sposób. Uważam, że to szansa dla mojej książki - zaistnieć w innej formie i w ten sposób dotrzeć do ludzi, którzy już nie czytają papierowych książek. Interesuje się wszystkim, co powstaje i staram się pomagać, głównie w kwestiach narracyjnych. Mam nadzieję, że powstanie z tego mądra i fascynująca przygoda intelektualna – przyznała Olga Tokarczuk, przewodnicząca Rady Nadzorczej w Sundog.