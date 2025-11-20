Nowe Igrzyska śmierci w pierwszym zwiastunie. Tak wygląda Wschód słońca w dniu dożynek

Lionsgate zaprezentowało pierwszy zwiastun filmu Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek. To kolejny rozdział niezwykle popularnej serii, który trafi do kin 20 listopada 2026 roku. Produkcja przenosi widzów wiele lat przed wydarzeniami znanymi z filmów z Jennifer Lawrence i pokazuje brutalny moment w historii Panem.

Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek – pierwszy zwiastun i plakat

Akcja prequela rozgrywa się na 24 lata przed pierwszymi Igrzyskami przedstawionymi na dużym ekranie. Głównym bohaterem jest młody Haymitch Abernathy grany przez Josepha Zadę. To właśnie on zostaje wytypowany do udziału w pięćdziesiątych Głodowych Igrzyskach. Ten krwawy jubileusz określany jako drugie Ćwierćwiecze zmienia zasady rywalizacji. Każdy dystrykt musi wysłać podwójną liczbę trybutów. Oznacza to aż czterdziestu ośmiu uczestników walczących na śmierć i życie.