Nowe Igrzyska śmierci w pierwszym zwiastunie. Tak wygląda Wschód słońca w dniu dożynek

Radosław Krajewski
2025/11/20 15:41
0

Popularna seria powraca w nowym prequelu. Premiera już w przyszłym roku.

Lionsgate zaprezentowało pierwszy zwiastun filmu Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek. To kolejny rozdział niezwykle popularnej serii, który trafi do kin 20 listopada 2026 roku. Produkcja przenosi widzów wiele lat przed wydarzeniami znanymi z filmów z Jennifer Lawrence i pokazuje brutalny moment w historii Panem.

Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek

Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek – pierwszy zwiastun i plakat

Akcja prequela rozgrywa się na 24 lata przed pierwszymi Igrzyskami przedstawionymi na dużym ekranie. Głównym bohaterem jest młody Haymitch Abernathy grany przez Josepha Zadę. To właśnie on zostaje wytypowany do udziału w pięćdziesiątych Głodowych Igrzyskach. Ten krwawy jubileusz określany jako drugie Ćwierćwiecze zmienia zasady rywalizacji. Każdy dystrykt musi wysłać podwójną liczbę trybutów. Oznacza to aż czterdziestu ośmiu uczestników walczących na śmierć i życie.

Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek ma przybliżyć widzom genezę późniejszego mentora trybutów z Dystryktu 12 i pokazać jak przetrwanie w arenie zmieniło go w człowieka, którego znamy z głównej serii. To pierwsza okazja aby zobaczyć nowego odtwórcę roli Haymitcha, który w oryginalnej trylogii stał się jedną z najbardziej wyrazistych postaci dzięki kreacji Woody’ego Harrelsona. Na materiale możemy również zobaczyć, jak prezentuje się Ralph Fiennes w roli Coriolanusa Snowa.

W obsadzie nie brakuje znanych nazwisk. Elle Fanning wcieli się w młodszą wersję Effie Trinket, a Ralph Fiennes zagra prezydenta Coriolanusa Snowa. Kieran Culkin zaprezentuje własne spojrzenie na postać charyzmatycznego gospodarza Igrzysk Caesara Flickermana. Jesse Plemons otrzymał rolę początkującego Plutarcha Heavensbee. W filmie zobaczymy również takich aktorów jak Kelvin Harrison Jr., Glenn Close, Maya Hawke, Mckenna Grace, Billy Porter, Whitney Peak, Ben Wang, Molly McCann, Iona Bell oraz Percy Daggs IV.

Za kamerą stanął Francis Lawrence który od lat rozwija filmowe uniwersum Suzanne Collins. Scenariusz przygotował Billy Ray a producenci Brad Simpson i Nina Jacobson ponownie czuwają nad projektem.

Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek
Źródło:https://variety.com/2025/film/trailers/hunger-games-sunrise-on-reaping-first-look-haymitch-1236442928/

Tagi:

Popkultura
Joseph Zada
Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek
Francis Lawrence
The Hunger Games: Sunrise on the Reaping
Igrzyska Śmierci
ekranizacja
Lionsgate
data premiery
plakat
zwiastun
Elle Fanning
Ralph Fiennes
Kieran Culkin
Glenn Close
Jesse Plemons
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

