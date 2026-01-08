Zaloguj się lub Zarejestruj

Nowe Gwiezdne wojny z kolejnym zdjęciem. Premiera coraz bliżej

Radosław Krajewski
2026/01/08 13:30
Już tylko kilka miesięcy dzieli nas od premiery nowego kinowego filmu z Gwiezdnych wojen.

Do sieci trafiło nowe zdjęcie z The Mandalorian & Grogu, czyli pierwszego od siedmiu lat nowego kinowego filmu z Gwiezdnych wojen. Na kolejnym ujęciu możemy ponownie zobaczyć uwielbiany przez fanów duet, czyli łowcę nagród Din Djarina oraz Grogu. Tym razem znajdują się na pokładzie nowej wersji statku Razor Crest. Niestety zdjęcie, które zobaczycie poniżej, nie ujawnia żadnych nowych szczegółów o fabule filmu.

The Mandalorian & Grogu

The Mandalorian & Grogu – nowe zdjęcie prezentuje dwójkę głównych bohaterów

Reżyser filmu Jon Favreau zapewnia, że kinowa wersja przygód Dina i Grogu nie jest skróconym odpowiednikiem czwartego sezonu serialu. Twórca podkreśla, że format wielkiego ekranu pozwolił mu nadać temu światu zupełnie nowy rozmach.

Naprawdę mocno w to weszliśmy. Podczas testów sprawdzaliśmy, co najlepiej wygląda w IMAX. Wiele ujęć w kosmosie prezentowało się świetnie, a sporo planów zbudowaliśmy wyższych, żeby w pełni wykorzystać tę okazję.

Favreau zwraca też uwagę na fakt, że film trafi do znacznie szerszej publiczności niż serial dostępny w streamingu, co wpłynęło na sposób prowadzenia narracji:

Wiele osób zna te postacie, choć nie widziało serialu. To nie jest już prosty podział na widzów, którzy znają historię i tych, którzy jej nie znają. Jest całe spektrum odbiorców. Chcemy nagrodzić tych, którzy są z nami od początku, ale jednocześnie zaprosić nowych widzów.

GramTV przedstawia:

Za reżyserię odpowiada Jon Favreau, który pełni również funkcję producenta obok Kathleen Kennedy, Dave’a Filoniego i Iana Bryce’a. Muzykę skomponuje Ludwig Göransson, znany z pracy przy serialowej wersji The Mandalorian. W obsadzie filmu znajdą się: Pedro Pascal, Sigourney Weaver, Jeremy Allen White oraz Jonny Coyne.

Przypomnijmy, że The Mandalorian & Grogu trafi do kin 22 maja 2026 roku.

The Mandalorian & Grogu
Źródło:https://sffgazette.com/sci_fi/star-wars/the-mandalorian-and-grogu-new-look-reunites-the-galaxy-far-far-aways-most-beloved-duo-a9566

