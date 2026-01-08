Nowe Gwiezdne wojny z kolejnym zdjęciem. Premiera coraz bliżej

Już tylko kilka miesięcy dzieli nas od premiery nowego kinowego filmu z Gwiezdnych wojen.

Do sieci trafiło nowe zdjęcie z The Mandalorian & Grogu, czyli pierwszego od siedmiu lat nowego kinowego filmu z Gwiezdnych wojen. Na kolejnym ujęciu możemy ponownie zobaczyć uwielbiany przez fanów duet, czyli łowcę nagród Din Djarina oraz Grogu. Tym razem znajdują się na pokładzie nowej wersji statku Razor Crest. Niestety zdjęcie, które zobaczycie poniżej, nie ujawnia żadnych nowych szczegółów o fabule filmu.

The Mandalorian & Grogu – nowe zdjęcie prezentuje dwójkę głównych bohaterów

Reżyser filmu Jon Favreau zapewnia, że kinowa wersja przygód Dina i Grogu nie jest skróconym odpowiednikiem czwartego sezonu serialu. Twórca podkreśla, że format wielkiego ekranu pozwolił mu nadać temu światu zupełnie nowy rozmach.