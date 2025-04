Nowe gry w Xbox Game Pass. GTA 5 pojawiło się w abonamencie

Microsoft ogłosił kolejną falę gier zmierzających do Xbox Game Pass. W drugiej połowie kwietnia do usługi trafi wiele nowych produkcji, a wśród nich znajdzie się oczywiście Grand Theft Auto 5 w wydanej niedawno wersji Enhanced. Na liście wyróżnia się także Clair Obscur: Expedition 33, czyli wyczekiwany RPG od Sandfall Interactive. Przypomnijmy, że na początku zapowiedziano 9 tytułów, które trafiły już do abonentów.