Nowe gry Call of Duty mogą być w produkcji. Spokojnie, chodzi o gry mobilne

Call of Duty od zawsze dominowało na konsolach, jednak debiut Call of Duty: Mobile w 2019 roku znacznie poszerzył grono odbiorców i stał się jednym z największych źródeł przychodów dla Activision. Sukces ten kontynuowano premierą Warzone Mobile w marcu 2024 roku. Choć nie dorównał on popularności CoD Mobile, to wciąż wygenerował znaczne zyski dla firmy. Gdy coś przynosi efekt to raczej brnie się w to dalej, dlatego mogą pojawić się kolejne mobilne tytuły z Serii Call of Duty.

Nowe gry mobilne Call of Duty są w produkcji?

Ostatnio Activision opublikowało w mediach społecznościowych reklamy związane z dwoma nowymi grami mobilnymi: Call of Duty: Sniper oraz Call of Duty: Zombie Defender. Oba tytuły mają być stworzone z myślą o użytkownikach smartfonów. Jedna gra skupi się wyłącznie na strzelaniu snajperskim, a druga zaoferuje doświadczenie inspirowane popularnym trybem Zombie z Call of Duty. Reklamy udostępnione przez Activision zawierały generowane przez AI grafiki koncepcyjne oraz przycisk przekierowujący na stronę rzekomego sklepu z aplikacjami. Po kliknięciu w opcję pobrania, użytkownicy byli jednak przekierowywani do ankiety służącej do zbierania opinii.

