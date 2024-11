Nowe Gran Turismo nadchodzi. Darmowa wersja oceniona w pierwszym kraju

Ten rok nie jest aż tak udany dla Sony, jak poprzednie. Kontrowersje przy braku napędu i podstawki w PlayStation 5 Pro, wyłączenie serwerów Concord tydzień po premierze i brak naprawdę solidnej gry ekskluzywnej poza Astro Botem, za to zalanie rynku remasterami i remake’ami gier sprzed zaledwie kilku lat. PlayStation potrzebuje jednak promocji na tegoroczne święta, więc Sony zdecydowało się wykorzystać jedną ze swoich najbardziej znanych marek i przygotowało darmową wersję próbną Gran Turismo 7, która trafi do graczy w najbliższych tygodniach.

My First Gran Turismo – darmowa gra trafi na PS4 i PS5 w te święta

Jeszcze we wrześniu japońska korporacja poinformowała o istnieniu My First Gran Turismo, które ma być ukłonem w stronę fanów motoryzacji, którzy nie mieli wcześniej okazji sprawdzić siódmej części słynnej samochodówki, wydanej w pierwszym kwartale 2022 roku. Darmowa wersja GT7 ma zachęcić nowych graczy i świeżo upieczonych użytkowników PlayStation 5 i PlayStation 5 Pro, którzy kupią swoją konsolę przy okazji Black Friday lub znajdą ją pod choinką, do sprawdzenia popularnej gry. Tym ruchem Sony liczy, że wiele osób skusi się na wykupienie pełnej wersji Gran Turismo 7.