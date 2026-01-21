Nowe Gears of War będzie miało ducha starych odsłon? Tak obiecują twórcy

Siedem długich lat fani serii Gears of War musieli czekać na kolejną część cyklu o walce ludzkości z krwiożerczą Szarańczą. Niemniej w tym roku wreszcie coś się wydarzy.

Tym “czymś” będzie Gears of War: E-Day. Na ten moment nie wiemy jeszcze kiedy produkcja trafi w nasze ręce, ale już teraz twórcy zapewniają, iż jest na co czekać. Nowy Gears of War skierowany również do fanów oryginału? O nadchodzącej produkcji w rozmowie z GamesRadar opowiedział Matt Searcy, dyrektor kreatywny pracujący nad Gears of War: E-Day. To raczej nie zaskakuje, ale deweloper przyznał, iż tytuł zapowiada się na najambitniejszy projekt, nad którym pracowało The Coalition. A przypomnijmy, że mówimy tutaj o studiu, które odpowiadało m.in. za dwie ostatnie odsłony Gearsów.

Searcy zapowiedział E-Day następująco: To nasza najambitniejsza jak dotychczas gra, która od podstaw stworzona została na silniku Unreal Engine 5. Co ciekawe, według Searcy nadchodzące Gears of War stanowić będzie połączenie tego, co znamy z klasycznych odsłon, jak i trendów obecnie panujących w gatunku. To pozwoli wprowadzić nowe elementy, również do opowieści, która wszak jest prequelem. Jej akcja dzieje się jeszcze przed wydarzeniami z wydanego 20 lat temu pierwszego Gears of War.

Dyrektor kreatywny studia przyznaje, iż jego ekipa chciała połączyć stare z nowym: Chcieliśmy stworzyć grę, która będzie przypominać Gearsy, ale jednocześnie będzie się w nią grało jak w nowe gry. E-Day celebruje zarówno przeszłość, jak i to, co niesie ze sobą przyszłość. Gears of War: E-Day ukaże się w tym roku na komputerach osobistych oraz Xbox Series X/S. Za produkcję odpowiada The Coalition, które w działaniach wspiera warszawskie People Can Fly. W trakcie zabawy ponownie zobaczymy m.in. Marcusa i Doma, którzy będą próbowali poradzić sobie w dniu, w którym Szarańcza najechała planetę Sera. Sami fani cyklu mają natomiast prawo czuć się wyposzczeni. Szczególnie po ubiegłorocznym Gears of War: Reloaded, które zostało dość chłodno przyjęte z uwagi m.in. na problemy techniczne i “pójście na łatwiznę” w kwestii odrestaurowania legendarnej produkcji. Wcześniej, bo w 2020, wydano taktyczny spin-off Gears Tactics, podczas gdy ostatnią pełnoprawną odsłoną serii pozostaje Gears 5 z 2019 roku.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

