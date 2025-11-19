Nowe Dragon Ball Super będzie musiało zmierzyć się z tymi wpadkami poprzedniego anime. Seria popełniła sporo błędów

Serial może otrzymać szansę, aby naprawić błędy poprzedniczki.

Dragon Ball Genkidamatsuri zaplanowane na styczeń 2026 ma przynieść długo wyczekiwaną zapowiedź kontynuacji DB Super. Fani liczą na bardziej dopracowaną serię i naprawę błędów, przez które poprzednie sezony nie były tak dobre, jak powinny. Dragon Ball Super – nowa seria musi naprawić te problemy poprzedniczki Ostatni odcinek Dragon Ball Super wyemitowano w 2018 roku. Od tego czasu marka nie zniknęła za sprawą kinowych filmów, mandze kontynuującej wydarzenia znane z anime, a także spin-offie Dragon Ball Daima, czy grom. Genkidamatsuri to wydarzenie, o którym jeszcze kilka miesięcy temu słyszało niewiele osób. To właśnie podczas tej imprezy mogą pojawić się długo oczekiwane informacje dotyczące powrotu nowego sezonu DB Super. W internecie aż roi się od dyskusji i przecieków, a popularne kanały zajmujące się tematyką Dragon Ball prześcigają się w spekulacjach dotyczących rozwoju fabuły.

Nie brakuje jednak osób, które zawiedzione były DB Super i nie spodziewają się, że nowa seria będzie lepsza. Fani, którzy pamiętają pierwsze miesiące emisji Dragon Ball Super, nie zapomnieli, jak mocno potrafił rozczarować projekt z tak wielkim potencjałem. Jakość animacji stała się obiektem memów na całym świecie. Najbardziej emocjonujące sceny traciły na swoim znaczeniu przez widoczne uproszczenia i błędy, które trudno usprawiedliwić nawet krótkimi terminami produkcyjnymi. Również sama fabuła pozostawiała sporo do życzenia i brakowało w niej prawdziwego napięcia znanego z czasów Dragon Ball Z. Zamiast realnego zagrożenia dla wszechświata bohaterowie często wdawali się w pojedynki, które wyglądały jak towarzyskie sparingi. Tylko Saga o Zamasu dostarczyła odczuwalnego ryzyka, jednak i ona wzbudziła później mieszane reakcje ze względu na sposób zakończenia historii Trunksa z przyszłości.

GramTV przedstawia:

Kolejnym elementem który powodował ogromne zgrzyty było skalowanie mocy. Super Saiyan God nie miał w sobie nic z dramatyzmu legendarnych wcześniejszych przemian. Dodatkowo inni Saiyanie też mogliby ją osiągnąć, zarówno Gohan, jak i Goten i Trunks, za sprawą treningu, aby pomóc w Turnieju Mocy. Także złota forma Friezy nie wzbudziła większych emocji, a wszystko przez jej zbyt szybkie ujawnienie. Fani sceptyczni wobec Dragon Ball Super chętnie przypominają kontrowersyjne decyzje dotyczące postaci. Goku często prezentował zachowania wręcz infantylne, zaś Trunks z przyszłości wydawał się pogodzony z utratą własnej linii czasu, co dla wielu widzów było sprzeczne z całym sensem jego historii. Vegeta z kolei kilkukrotnie został przedstawiony w sposób celowo komiczny, chociaż przez lata walczył o bycie dumnym i szanowanym wojownikiem. Wszystko to doprowadziło do mocno podzielonych opinii na temat Dragon Ball Super, ale mimo problemów produkcja odniosła ogromny sukces finansowy. Toei Animation doskonale wie, jak potężną globalną marką jest Dragon Ball i właśnie dlatego powrót anime wydaje się pewny. Największą zagadką pozostaje jakość nowego rozdziału i to czy twórcy będą w stanie odzyskać zaufanie odbiorców które zostało nadszarpnięte lata temu. Jak dobrze znasz Dragon Ball Daima? Sprawdź, ile pamiętasz z nowych przygód Goku

Jesteś fanem Dragon Ball Super? Sprawdź, ile pamiętasz z tego anime

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.