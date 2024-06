Nowe DLC do The Sims 4 pozwoli stworzyć profil w aplikacji randkowej. Do gry zmierza miłosny dodatek

W sieci pojawił się już zwiastun kolejnego DLC do The Sims 4 zatytułowanego Zakochaj się. Jak przekazują twórcy, rozszerzenie zaoferuje między innymi możliwość utworzenia profilu Sima w aplikacji randkowej nazwanej Zakątek Kupidyna. Ponadto gracze zadecydują o tym, „co kręci i odrzuca Simów”, a także będą mogli zostać konsultantami ds. miłości w ramach swojej kariery.

Gracze, którzy zdecydują się na zakup DLC do 5 września 2024 roku, mogą liczyć na bonusy w postaci eyelinera „Tylko siąść i płakać”, pluszaka „Serducho” oraz dwuosobowego łóżka „Zwykłe zerwanie”. Dodatek zapewni urokliwe miasto Ciudad Enamorada, w którym znajdą się trzy dzielnice obejmujące nowe miejsca na spotkania oraz flirt dla Simów. Jeżeli zaś chodzi o cenę rozszerzenia, wynosi ona 179,99 zł.

Co działa na Twojego Sima? To, co kręci i odrzuca Simów, zadecyduje o tym, jak bardzo się sobie spodobają. Składają się na to między innymi zainteresowania i interakcje! Odkrywaj je w ramach poznawania partnerów przez Simów, buduj relacje i utrzymuj romantyczną satysfakcję na wysokim poziomie. Ponieważ Simowie lubią różne interakcje, ich poziomy satysfakcji mogą się różnić. Interakcje między Simami mogą również wpływać na to, czy ich dynamika związku będzie satysfakcjonująca, gorąca, burzliwa czy nieprzewidywalna. – czytamy w opisie DLC Zakochaj się do The Sims 4.