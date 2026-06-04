Nowe darmowe RPG podbija Steama. Setki tysięcy graczy pomimo mieszanych opinii

Zaskakująca nowa darmowa gra RPG dominuje na listach przebojów Steam.

Na Steamie pojawił się nowy fenomen. Choć większość najpopularniejszych produkcji od lat pozostaje niemal niezmienna, tym razem uwagę graczy przyciągnęła niewielka darmowa gra z gatunku idle RPG, która w ciągu kilku dni wystrzeliła na szczyt rankingów aktywności. Mowa o TBH: Task Bar Hero, które może pochwalić się wynikiem przekraczającym 229 tysięcy jednoczesnych użytkowników. TBH: Task Bar Hero zalicza kolejne rekordy graczy na Steam pomimo mieszanych opinii TBH: Task Bar Hero zadebiutowało na Steamie 27 maja. Początek był całkiem obiecujący, gdyż gra przyciągnęła około 8 tysięcy graczy jednocześnie. Od tamtego momentu zainteresowanie systematycznie rosło, aż produkcja znalazła się w ścisłej czołówce najpopularniejszych tytułów na platformie Valve.

Według danych ze SteamDB gra w ostatnich dniach zajmowała piąte miejsce wśród najczęściej uruchamianych produkcji na Steamie. Tym samym wyprzedziła nawet Bongo Cat, czyli jedną z najbardziej rozpoznawalnych darmowych gier typu idle, która od miesięcy utrzymuje się w czołówce zestawień. Po uruchomieniu gracz wybiera klasę postaci, a następnie obserwuje, jak bohater automatycznie walczy z przeciwnikami w niewielkim oknie wyświetlanym przy krawędzi ekranu. W trakcie zabawy pojawiają się powiadomienia informujące o zdobytym ekwipunku lub dostępnych punktach rozwoju postaci. Rozgrywka została zaprojektowana w taki sposób, aby mogła działać w tle podczas wykonywania innych czynności na komputerze. Produkcja wykorzystuje pixelartową oprawę graficzną i prosty model progresji, który zachęca do regularnego sprawdzania postępów bohatera. Dodatkowym atutem jest fakt, że gra jest całkowicie darmowa, dzięki czemu próg wejścia pozostaje bardzo niski.

GramTV przedstawia:

Mimo ogromnej popularności opinie użytkowników nie są jednoznacznie pozytywne. Na Steamie tylko 48 procent recenzji ma charakter pozytywny z prawie 9 tysięcy opinii, co przekłada się na ocenę „mieszane”. Jednym z powodów niezadowolenia części społeczności jest aktualizacja udostępniona 1 czerwca. Wprowadziła znaczące zmiany związane z systemem zdobywania przedmiotów oraz rozwojem postaci. O ile wcześniejsze recenzje często chwaliły prostotę rozgrywki i atrakcyjną stylistykę, o tyle po aktualizacji pojawiło się sporo głosów krytycznych. Nie brakuje również zarzutów dotyczących wykorzystania transakcji powiązanych z Rynkiem Steam. Część graczy uważa, że rozwiązanie to przyciągnęło boty zajmujące się farmieniem oraz handlem przedmiotami. Według niektórych użytkowników doprowadziło to do problemów z wydajnością serwerów i zwiększonego opóźnienia podczas gry. Niezależnie od przyczyn tak wysokiej aktywności jedno jest pewne. TBH: Task Bar Hero stało się jednym z największych zaskoczeń ostatnich dni na Steamie i skutecznie przyciąga uwagę kolejnych graczy, którzy chcą przekonać się, skąd bierze się fenomen tej niepozornej produkcji RPG.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.