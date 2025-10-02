Nowe anime Naruto daje Sasuke rewanż, na który fani czekali od lat

Przez ponad dekadę fani Naruto wspominali jedno starcie jako szczyt emocji, tragedii i czystej mocy, a mianowicie pojedynek Sasuke kontra Itachi. Walka braci Uchiha na zawsze zapisała się w historii serii jako jedno z najbardziej przełomowych i poruszających wydarzeń. Teraz, po 11 latach, specjalny projekt anime powrócił do tej kultowej sceny, oferując widzom rewanż, na który czekali od lat.

Nowa animacja walki Sasuke z Itachim

Nowa animacja stworzona w ramach promocji nadchodzącej mobilnej gry, pojawiła się w sieci dzięki użytkownikowi u/Mamba-Mentality024 na Reddicie. Reinterpretacja starcia Sasuke i Itachiego w nowoczesnej oprawie wizualnej natychmiast rozpaliła dyskusje w fandomie. Wielu fanów od dawna marzyło, aby ten pojedynek został odtworzony przy użyciu współczesnej animacji i teraz te oczekiwania zostały spełnione.