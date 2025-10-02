Zaloguj się lub Zarejestruj

Nowe anime Naruto daje Sasuke rewanż, na który fani czekali od lat

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/10/02 14:50
0
0

Możemy obejrzeć reinterpretację epickiej walki Sasuke z Itachim z anime Naruto.

Przez ponad dekadę fani Naruto wspominali jedno starcie jako szczyt emocji, tragedii i czystej mocy, a mianowicie pojedynek Sasuke kontra Itachi. Walka braci Uchiha na zawsze zapisała się w historii serii jako jedno z najbardziej przełomowych i poruszających wydarzeń. Teraz, po 11 latach, specjalny projekt anime powrócił do tej kultowej sceny, oferując widzom rewanż, na który czekali od lat.

Naruto
Naruto

Nowa animacja walki Sasuke z Itachim

Nowa animacja stworzona w ramach promocji nadchodzącej mobilnej gry, pojawiła się w sieci dzięki użytkownikowi u/Mamba-Mentality024 na Reddicie. Reinterpretacja starcia Sasuke i Itachiego w nowoczesnej oprawie wizualnej natychmiast rozpaliła dyskusje w fandomie. Wielu fanów od dawna marzyło, aby ten pojedynek został odtworzony przy użyciu współczesnej animacji i teraz te oczekiwania zostały spełnione.

Starcie Sasuke z Itachim zawsze wyróżniało się na tle innych bitew w Naruto. Niosło ze sobą lata bólu, zdrady i skomplikowanych więzi rodzinnych. Pierwotnie wstrząsnęło widzami zarówno skalą, jak i dramatycznymi ujawnieniami. Teraz, dzięki nowej wersji, fani mogą przeżyć te emocje na nowo z jeszcze większą intensywnością.

GramTV przedstawia:

Nowa animacja to nie tylko zwykły remake, ale swego rodzaju reinterpretacja. Każdy ruch, spojrzenie i uderzenie zyskały dodatkową wagę, a szczegóły, które w oryginale były jedynie sugerowane, teraz zostały pokazane w pełnej krasie. Fani, którzy oglądali ten pojedynek jako nastolatkowie, dziś wracają do niego jako dorośli i przeżywają go na nowo z jeszcze głębszą nostalgią.

Powrót legendarnego pojedynku rozbudził dyskusję o przyszłości marki. Wielu fanów od dawna apeluje o specjalne OVA, które odświeżałyby kluczowe momenty serii w jakości odpowiadającej współczesnym standardom. Sukces reinterpretacji walki Sasuke z Itachim pokazuje, że zapotrzebowanie jest ogromne, zarówno wśród długoletnich odbiorców, jak i nowych fanów odkrywającej Naruto. Jednocześnie wśród fanów wciąż pozostaje frustracja związana z czterema specjalnymi odcinkami Naruto, zapowiedzianymi już wcześniej, ale nadal niewydanymi. Hype wokół rewanżu Uchiha tylko podkreśla, jak bardzo oczekiwane są kolejne projekty związane z serią.

Źródło:https://screenrant.com/naruto-new-anime-sasuke-itachi-rematch-mobile-game

Tagi:

Popkultura
zwiastun
Japonia
remake
popkultura
anime
animacja
mobilne
Naruto
Mobilki
manga
gra mobilna
mobilka
Sasuke
Itachi
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112