Nowa Zelda na Switch 2 ma zaoferować zupełnie nowy pomysł na rozgrywkę

W sieci pojawiła się nowa plotka dotycząca kolejnej odsłony The Legend of Zelda, tym razem rozwijanej z myślą o Nintendo Switch 2. Choć mowa wyłącznie o niepotwierdzonych doniesieniach, są one na tyle intrygujące, że szybko rozbudziły wyobraźnię fanów serii.

Plotki o nowym The Legend of Zelda na Switch 2

Według informacji przekazanych w podcaście XboxEra przez znanego leakera Shpeshal Nicka, nowa główna Zelda ma wykorzystywać silnik znany z Breath of the Wild i Tears of the Kingdom, ale w ulepszonej, bardziej wydajnej wersji. Najciekawszy element dotyczy jednak samej rozgrywki – kluczową rolę miałyby odgrywać mechaniki „międzywymiarowe”. Zagadki polegałyby na manipulowaniu obiektami pomiędzy różnymi wymiarami, np. wpływaniu na wydarzenia w jednym świecie, by zmieniać sytuację w drugim.