Nowa Zelda na Switch 2 ma zaoferować zupełnie nowy pomysł na rozgrywkę

Jakub Piwoński
2026/01/02 12:30
Czy te informacje zostaną potwierdzone?

W sieci pojawiła się nowa plotka dotycząca kolejnej odsłony The Legend of Zelda, tym razem rozwijanej z myślą o Nintendo Switch 2. Choć mowa wyłącznie o niepotwierdzonych doniesieniach, są one na tyle intrygujące, że szybko rozbudziły wyobraźnię fanów serii.

The Legend of Zelda
The Legend of Zelda

Plotki o nowym The Legend of Zelda na Switch 2

Według informacji przekazanych w podcaście XboxEra przez znanego leakera Shpeshal Nicka, nowa główna Zelda ma wykorzystywać silnik znany z Breath of the Wild i Tears of the Kingdom, ale w ulepszonej, bardziej wydajnej wersji. Najciekawszy element dotyczy jednak samej rozgrywki – kluczową rolę miałyby odgrywać mechaniki „międzywymiarowe”. Zagadki polegałyby na manipulowaniu obiektami pomiędzy różnymi wymiarami, np. wpływaniu na wydarzenia w jednym świecie, by zmieniać sytuację w drugim.

GramTV przedstawia:

Przykłady podawane w podcaście brzmią ambitnie: od sterowania przeciwnikami w jednym wymiarze, by uruchamiać mechanizmy w innym, po zabawy fizyką i wodą wpływające równocześnie na dwa światy. To kierunek, który wydaje się być wiarygodny, bo logicznie rozwija pomysły znane z poprzednich odsłon oraz eksperymentów z alternatywną rzeczywistością w Echoes of Wisdom.

Trzeba jednak wyraźnie podkreślić: są to wyłącznie plotki. Nintendo nie zapowiedziało jeszcze nowej Zeldy na Switch 2 ani nie ujawniło żadnych szczegółów. Mimo to trudno nie przyznać, że wizja międzywymiarowej Hyrule brzmi niezwykle interesująco.

Źródło:https://gamerant.com/zelda-next-game-leaks-switch-2/

Tagi:

News
Nintendo
plotka
Zelda
Nintendo Switch 2
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




